台北101垂直馬拉松世界賽 30日開放報名

（中央社記者朱則瑋台北27日電）台北101今年爭取到垂直馬拉松世界冠軍賽主辦資格，賽事將在5月5日舉行，最高獎金約新台幣11萬4000元，30日中午12時開放報名。



台北101於2014年加入了世界高塔聯盟(The World Federation of Great Towers)，正式成為國際登高巡迴賽「Towerrunning World Cup」積分賽事之一，去年小試身手，接手舉辦亞太區登高賽事，吸引4500多人參與，並獲得廣大迴響，讓今年台北101順利爭取到層級最高的垂直馬拉松世界冠軍賽事。



賽事總長390公尺、2046階，以101一樓出口為起點、91樓為終點。



台北101今天召開記者會公布賽事內容及報名時間，賽事分成菁英積分組、自我挑戰組及企業團體組。菁英積分組要求參賽者過去成績須達一定水準，限額100名，屬於正規賽事，會進行兩輪比賽，第一輪先完成1樓到35樓初賽，接著進行第二輪1樓到91樓決賽，最後成績將以兩次積分加總後判定，男女各取6名，最高獎金3000歐元，約新台幣11萬4000元，選手獲得的成績，也將於世界登高巡迴賽中加重計分排名。



自我挑戰組部分，則開放一般民眾報名參加，限額4000人，並設台灣冠軍獎，男女各取一名，獎金5萬1000元；企業團體組部分，則開放30組，每組20人，最高可獲得獎金10萬元。另外，台北101今年也增設破紀錄獎，只要參賽者秒數打破紀錄，就可獲得獎金20萬元。



賽事30日中午12時準時開放報名，4月6日下午5時報名截止，這次為了讓國外參賽選手有機會更認識台灣，只要完成1樓至91樓挑戰的各組選手，就能拿到融合台灣工藝的陶瓷完跑獎牌。（編輯：林興盟）1070327