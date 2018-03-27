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MLB開幕戰 大谷翔平可能扛指定打擊

發稿時間：2018/03/27 16:02

最新更新：2018/03/27 16:13

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MLB開幕戰美國時間3月29日舉行，效力洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，當日出賽可能扛指定打擊。（資料照片，洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真　107年3月27日MLB開幕戰美國時間3月29日舉行，效力洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，當日出賽可能扛指定打擊。（資料照片，洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真　107年3月27日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯26日專電）美國職棒大聯盟MLB新球季即將展開，大聯盟官網報導，效力洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，可能列入新球季開幕戰的先發名單，且預計應是排定第8棒的指定打擊。

因大聯盟新球季即將在29日揭幕，大聯盟官網報導，預期天使的開幕戰先發名單，當天天使出戰奧克蘭運動家隊的先發投手是李查茲（Garrett Richards），至於大谷翔平可能是先發指定打擊排第8棒。

於此同時，大聯盟的春訓熱身賽程接近尾聲，晚間天使對戰洛杉磯道奇隊，大谷翔平在這場比賽4次上場打擊，曾擊出一支安打上壘，可惜後繼無力未能回本壘替球隊添分數，一次被三振，另兩次擊出飛球，最後天使4比1勝道奇。

這也是大谷翔平連續兩場比賽擊出安打，打擊率目前是1成25。「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，天使總教練索西亞（Mike Scioscia）說，大谷翔平看來非常的輕鬆自在，深具信心，「若大谷翔平有信心，我們也有信心」。

不過新球季大谷翔平何時可登板主投，報導指出，索西亞明天才會公布新球季第3號與第4號的先發投手人選，但是3月31日對戰運動家的比賽，索西亞可能從大谷翔平與舒梅克（Matt Shoemaker）兩人擇一。（編輯：陳惠珍）1070327

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