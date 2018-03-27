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國中籃球聯賽8強決賽 4月9日開戰

發稿時間：2018/03/27 16:05

最新更新：2018/03/27 16:32

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106學年度國中籃球聯賽（JHBL）8強決賽將於4月9日起開戰，男、女8強球隊27日齊聚一堂誓師喊話，期盼能用奪冠替今年賽季劃下完美句點。中央社記者龍柏安攝　107年3月27日106學年度國中籃球聯賽（JHBL）8強決賽將於4月9日起開戰，男、女8強球隊27日齊聚一堂誓師喊話，期盼能用奪冠替今年賽季劃下完美句點。中央社記者龍柏安攝　107年3月27日

（中央社記者龍柏安台北27日電）106學年度國中籃球聯賽（JHBL）8強決賽，將於4月9日起在板橋體育館點燃戰火，今天男、女8強球隊齊聚一堂誓師喊話，都期盼能用奪冠替今年賽季劃下完美句點。

JHBL賽制8強分兩組打單循環，每組取前2名晉級4強，後兩名則打5至8排名賽，今年男子組包括金華國中、明仁國中、永吉國中、大倫國中、大成國中、新民國中、光榮國中以及崇倫國中。

女子組則有挑戰3連霸的衛冕軍永仁國中、懷生國中、七賢國中、大倫國中、員山國中、民族國中、大成國中以及石牌國中。

金華今年來勢洶洶，本季有2場比賽淨勝分破百，且全隊5名球員入選U16國手，是奪冠大熱門，不過U16比賽時間恰好在JHBL前一週，因此陣中泰半主力都不在家，國三的曾頎翔透露，主力球員因配合U16集訓，對於聯賽多少會造成衝擊，不過他強調：「我們還是每天認真積極訓練。」

JHBL將在4月9日開打，U16代表隊預計4月8日返台，曾頎翔透露，教練平時就有告訴他們：「只要上了球場，就不要把自己當成替補，況且先發、替補之間實力差距並不大」。因此他相信金華仍有挑戰冠軍金盃的實力。（編輯：劉政權）1070327

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