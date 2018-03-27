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19歲藍愷青更有策略 許順益盼中華隊有新人

發稿時間：2018/03/27 16:09

最新更新：2018/03/27 16:33

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亞運中華成棒培訓隊最年輕球員19歲投手藍愷青，首度加入中華隊培訓開眼界，「投球更有策略」，27日對崇越隼鷹比賽，中繼投2局被敲兩支安打、無失分，表現不錯。中央社記者謝靜雯攝　107年3月27日亞運中華成棒培訓隊最年輕球員19歲投手藍愷青，首度加入中華隊培訓開眼界，「投球更有策略」，27日對崇越隼鷹比賽，中繼投2局被敲兩支安打、無失分，表現不錯。中央社記者謝靜雯攝　107年3月27日

（中央社記者謝靜雯台北27日電）亞運中華成棒培訓隊最年輕球員19歲投手藍愷青，首度加入中華隊培訓開眼界，「投球更有策略」，今天對崇越隼鷹中繼2局表現不錯，總教練許順益期許中華隊「代代有新人出」。

目前大一的投手藍愷青，過去沒有中華隊資歷，這次成為亞運中培隊最年輕的球員，藍愷青球速不快，總教練許順益表示，球速不快的投手最重要的就是要準，他的出手動作容易擾亂打者，也算一個優勢。

許順益表示，跟陣中學長們相比，他的經驗上還沒有這麼好，也相對生澀，「但進來之後越來越好、持續進步」，許順益也提到，中華培訓隊很重要的目的是「培訓」，但正選名額有限，就算最後沒有留在正選名單中，「希望代代有人出，林瀚等人也是這樣走過來的」，期許他成為未來中華隊主力。

藍愷青表示，剛進到球隊時因為都是學長，所以蠻緊張的，球隊先後與中華職棒、業餘成棒隊、大學隊交手，面對層級更高的打者，投球的角度更要求，「不能說剛好投進好球帶就好，要更準確」。

藍愷青先前在中培隊與統一獅隊交流賽有出賽，但表現不好，他坦言，「當下有影響自信心，但學長鼓勵我不要想太多、想法不要太複雜」；今天對崇越比賽，中繼投2局被敲兩支安打、無失分，表現不錯。

藍愷青自評進到培訓隊後，進步最大的地方是了解「投球要有策略」，不能只照著捕手的要求投，又有更強烈的意識，「我的球不快，所以沒有失投的空間」。

今天比賽前3局兩隊都沒有得分，中培隊比賽後半段搶分，4局靠著保送、安打、高飛犧牲打先拿1分，6局靠著保送、接連安打，單局攻下4分、奠定勝基，7到9局、局局得分，終場以9比1拿下勝利。（編輯：方沛清）1070327

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