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悍將陳仕朋扛第3戰先發 想證明有競爭力

發稿時間：2018/03/27 18:45

最新更新：2018/03/27 18:45

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職富邦悍將隊20歲投手陳仕朋，確定將於29日對Lamigo桃猿隊扛先發；陳仕朋表示，29日的先發感覺跟去年季末先發不同，也希望投出好成績證明自己有競爭輪值的能力。

陳仕朋從秋訓、春訓開始，表現就備受教練團肯定，官辦熱身賽時也曾對桃猿隊後援4局、表現亮眼；悍將隊洋投布魯斯雖然目前調整還不錯，但本週還不會先發出賽，29日悍將隊本季第3場比賽，確定由陳仕朋扛先發。

陳仕朋2016年季中選秀被選入球隊，經過一年磨練，去年季末上到一軍，先發出賽一場，投2局被敲3支安打，失掉5分（3分責失分），吞下敗投。

29日將是本季首場先發出賽，陳仕朋今天有進牛棚練投約40顆，他表示狀況感覺沒有到上一場出賽時這麼好，前20顆球時，還沒有辦法投到自己想要的位置，後面20顆球才越來越好。

29日先發出賽與去年季末先發心態上不太一樣，陳仕朋表示，去年出賽心情起伏大，上場不知道要幹嘛、沒有什麼想法，但教練團、學長們都有不斷提醒，要他不要急，有了一年的磨練和完整的春訓，今年心態更成長。

球隊開季第3戰就扛起先發，陳仕朋表示，壓力一定有，但也很開心有這個機會；儘管一軍資歷不多、年紀也輕，但陳仕朋展現強烈企圖心，上場保持信心，「想要證明給大家知道，自己有具備競爭先發輪值的實力」。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070327

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