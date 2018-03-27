克魯茲有信心 要其他3隊小心富邦打線

（中央社記者黃巧雯新北27日電）富邦悍將打線自熱身賽尾聲起陷入低潮，不過富邦悍將客座打擊教練克魯茲今天表示，例行賽才剛開打還看不出端倪，預計打線再過兩週就可成形，他提醒其他3隊要小心富邦打線。



富邦悍將25日例行賽首戰與統一獅交手，林益全敲出陽春砲，也是全隊唯一一支安打，終場以1比3輸給統一獅隊。



克魯茲（Cirilo Cruz）表示，前兩場比賽打擊還看不出端倪，預計過兩週大概打線就會成形，教練團屆時會再微調打線，加強攻擊最大化。



克魯茲希望，富邦打擊要更積極，有好的機會就要揮棒，他也對富邦打線有信心，認為打擊會變好，而一旦打線開始發揮，他要其他3隊小心富邦打線。



去年遭中信兄弟釋出的蔣智賢，今年轉戰富邦悍將，但熱身賽打擊率僅1成18，克魯茲表示，蔣智賢太想證明給別人看自己是好打者，但在他的心目中蔣智賢就是聯盟最好的打者之一。



克魯茲要蔣智賢不要慌，他看好蔣智賢如果手感一回來，又是一門大炮。



另外，林益全今年熱身賽表現穩定，例行賽首戰還揮出陽春砲，林益全表示，春訓到現在狀況還可以，都在自己掌握中。



由於熱身賽期間曾改打第二棒，林益全並未多想，就把自己準備好，完成教練所交代的任務，他強調其他隊的投手也不會因為他改打其他棒次就投得比較輕鬆。（編輯：張銘坤）1070327