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暌違9年 裕隆再登SBL例行賽王座

發稿時間：2018/03/27 21:11

最新更新：2018/03/27 21:11

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（中央社記者龍柏安台北27日電）超級籃球聯賽（SBL）今天進行例行賽王位決定戰，裕隆納智捷靠著5人得分上雙的團隊火力，81比73擊敗璞園建築，隊史相隔9年後再次榮登聯盟例行賽王座。

裕隆與璞園之戰原定是1月28日在桃園巨蛋進行，比賽第2節打到最後1分55秒因場館漏水，比賽順延至今晚板橋體育館再戰，沒想到卻成為例行賽王座的關鍵戰。

裕隆贏球後，是隊史第6度、也是繼第5季後再次登上聯盟龍頭寶座，手腕韌帶撕裂的裕隆王牌射手「男模」呂政儒，因傷只能坐在場邊充當啦啦隊，就算球隊少了他，還是贏球登頂，他笑說：「這證明了我們是靠團隊贏球。」

呂政儒很清楚，例行賽冠軍只是階段性任務，總冠軍才是球隊終點，「開心也只能一下，明天馬上又要練球，準備季後賽。」

裕隆執行教練魏永泰本季目標就是拿下例行賽第一，季末尾聲呂政儒因傷高掛免戰牌，加上對手璞園最後3戰只要拿下2勝就能提前登頂，裕隆仍殺出重圍封王，魏永泰說：「我們做好了準備，一直沒有放棄。」

情勢大好的璞園，最後功虧一簣，混血射手簡浩看得很開，「第2名也算可以接受，不會去想太多，盡快調整好狀態準備季後賽。」

這是SBL史上第一次出現延賽，之前交手時所剩的時間與比分都保留，導致開賽璞園就帶著5分落後，簡浩承認，比賽打起來的節奏很怪，他並開玩笑說：「好像剛來就要回去了，我擔心現在回家會塞車。」

隨著裕隆確定登上王座，第15季SBL排名也全部出爐，璞園排名第2，金門酒廠排名第3，台北達欣工程位居第4，富邦勇士名列第5，季末戰績爆衝的台啤以第6名之姿，搭上季後賽末班車，台灣銀行排名墊底。

今年季後賽將於31日在桃園巨蛋登場，首輪採取5戰3勝制，將由達欣對上富邦，另一組則是台啤硬碰金酒，而金酒與達欣取得前4種子席次，因此季後賽首輪將可帶著1勝優勢接受對手挑戰。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070327

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