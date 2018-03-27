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亞洲盃資格賽勝星國 中華男足主場6連勝

發稿時間：2018/03/27 21:19

最新更新：2018/03/27 22:21

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2019亞洲盃資格賽最終戰由中華男足對戰新加坡，27日在台北田徑場舉行，中華隊長17號陳柏良（前右）表現出色，上半場門前踢進1球，助中華隊最終以1比0擊敗新加坡。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日2019亞洲盃資格賽最終戰由中華男足對戰新加坡，27日在台北田徑場舉行，中華隊長17號陳柏良（前右）表現出色，上半場門前踢進1球，助中華隊最終以1比0擊敗新加坡。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）中華男足今天在亞洲盃資格賽靠陳柏良上半場的進球，以1比0擊敗來訪的新加坡，讓中華隊在總教練懷特（Gary White）接掌球隊後，在主場台北田徑場保有6勝、0敗的完美戰績。

中華隊今天在台北田徑場進行的亞洲盃資格賽迎戰新加坡，排出陳庭揚、洪子貴、殷亞吉、陳威全、李茂、陳浩瑋、沈子貴、溫智豪、陳毅維、陳柏良，和守門員潘文傑先發，並擺出4-2-3-1陣型。

今天比賽開踢後，兩邊在對手的防守下未能有強勁攻勢，但李茂在一次進攻中接獲溫智豪傳球，一個巧妙的背後傳球，讓趕上的陳柏良有起左腳攻門的機會，陳柏良在比賽第37分鐘的起腳攻破對手球門，讓中華隊取得1球領先，之後雙方未再進球，最終中華隊以1比0擊敗新加坡。

zoom in 2019亞洲盃資格賽最終戰中華男足對戰新加坡，27日在台北田徑場舉行，中華隊守門員潘文傑（圖）表現突出，屢救險球，獲得全場喝采，助中華隊贏得比賽。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日2019亞洲盃資格賽最終戰中華男足對戰新加坡，27日在台北田徑場舉行，中華隊守門員潘文傑（圖）表現突出，屢救險球，獲得全場喝采，助中華隊贏得比賽。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日

雖然今天中華隊43%的控球率低於新加坡，2次射門、1次射正也都不及新加坡，但就靠著陳柏良的進球拿下勝利。

不論今天比賽結果如何，中華隊、新加坡都確定無緣晉級，也不影響兩隊排名，但新加坡亟欲拿下本次賽事首勝，中華隊則不願在主場輸球，讓比賽仍具可看性。

今天賽後，中華隊在亞洲盃資格賽，以3勝、3負、積分9分排在小組第3，新加坡則以2和、4負、積分2分墊底。

懷特去年9月接掌中華隊兵符，中華隊10月起先在友誼賽擊敗蒙古，又於亞洲盃資格賽擊敗勁敵巴林，接著在邀請賽陸續擊敗菲律賓、東帝汶、寮國，今天再勝新加坡，中華隊在懷特率隊後，已在主場拿下6連勝。（編輯：李錫璋）1070327

2019亞洲盃資格賽最終戰，27日由中華男足在台北田徑場對戰新加坡，中華男足10號陳浩瑋（左）與新加坡球員爭球。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日2019亞洲盃資格賽最終戰，27日由中華男足在台北田徑場對戰新加坡，中華男足10號陳浩瑋（左）與新加坡球員爭球。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日
2019亞洲盃資格賽最終戰由中華男足對戰新加坡，27日晚間在台北田徑場舉行，許多台灣球迷穿著藍色上衣，為中華隊喝采加油。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日2019亞洲盃資格賽最終戰由中華男足對戰新加坡，27日晚間在台北田徑場舉行，許多台灣球迷穿著藍色上衣，為中華隊喝采加油。中央社記者施宗暉攝　107年3月27日
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