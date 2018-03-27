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職棒張正偉蔣智賢背靠背開轟 富邦奪首勝

發稿時間：2018/03/27 22:52

最新更新：2018/03/27 22:52

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（中央社記者黃巧雯新北27日電）中華職棒富邦悍將今天在主場新莊棒球場開幕戰，靠著張正偉、蔣智賢第3局背靠背全壘打，終場就以12：5擊敗桃猿隊，拿下本季首勝。

富邦悍將今天在主場新莊球場開幕戰與Lamigo桃猿交手，吸引9418人入場，富邦派出洋投伍鐸挑大樑，對抗桃猿隊洋投尼克斯，桃猿第2局就攻下2分，取得2比0領先。

富邦悍將一掃前一場僅敲1安陰霾，今天調整打線策略奏效，全場炮火全開，單場敲出16支安打，包含3發全壘打。

原先擔任開路先鋒的張正偉，今天改打第五棒，第3局轟出三分炮後，第六棒蔣智賢馬上補上陽春炮，雙雙敲出轉隊後首轟，富邦單局合計灌進6分，陳品捷4局下再轟出陽春炮，將比數逆轉成7比2。

桃猿隊僅在第5、6、8局各追回1分，反觀富邦第6、7局合計追加5分，終場以12比5擊敗桃猿隊。

陳品捷今天單場4安，打擊猛打賞，胡金龍也敲3安打，打回2分打點。

談到今天張正偉打第五棒，就轟出逆轉三分炮，富邦悍將總教練葉君璋說：「還不錯，可以想像他是可以表現的。」

由於今天打擊發揮，葉君璋不排除下一場比賽仍維持打序，但因林益全今天遭觸身球，若下一場無法出賽，可能棒次會有所調動。

伍鐸今天投5.1局，被敲出13支安打，2次三振，失4分，靠著打線發揮，拿下勝投，牛棚倪福德、林煜清、羅嘉仁、張耿豪聯手守成，未再失分。

葉君璋表示，目前設定張耿豪開季首位終結者的人選，未來會觀察其他投手狀況分配任務。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070327

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