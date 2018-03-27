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被張正偉三分炮激到 蔣智賢開轟

發稿時間：2018/03/27 23:10

最新更新：2018/03/27 23:10

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（中央社記者黃巧雯新北27日電）中信兄弟棄將張正偉、蔣智賢今年轉披富邦悍將戰袍，張正偉今天敲出三分砲，隨後換蔣智賢開轟，蔣智賢坦言，看到張正偉開轟，「心裡想他都可以，為什麼我不可以，有被激到」。

富邦悍將今天迎戰Lamigo桃猿調動先發打序，將開路先鋒張正偉調至第5棒，蔣智賢打第6棒，今天第3局張正偉轟出三分炮後，第6棒蔣智賢隨即轟陽春炮，兩人都是轉隊後首轟，張正偉賽後奪下單場MVP。

看到張正偉、蔣智賢兩人打擊發揮，葉君璋透露，不排除之後維持這樣的打序，但他認為若將兩人打序對調，也是不錯的安排。

蔣智賢熱身賽打擊率僅1成18，今天第一個打席遭到三振，蔣智賢表示，第二個打席上場打擊前，教練提醒他輕鬆打、喜歡就揮，加上看到張正偉敲全壘打，「心裡想他都可以，為什麼我不可以，有被激到」。

開轟後的蔣智賢顯得如釋重負，蔣智賢坦言，有比較放鬆，可以放下肩上的大石頭。

張正偉今天改打第五棒，敲出關鍵三分炮，拿下轉隊後第一個單場MVP，張正偉表示，沒想太多，就做好該做的事，只希望能夠對球隊有貢獻，能夠幫助球隊贏球，轟出去的那球，打出去就知道飛蠻遠的。

張正偉也感謝富邦給予機會，他強調會盡力去打，表現給球隊、球迷看。

富邦集團董事長蔡明忠今天到主場新莊棒球場開幕戰擔任開球嘉賓，賽後也特別與張正偉合照，並稱讚張正偉表現不錯。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070327

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