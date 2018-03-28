世足熱身賽 西班牙6比1痛宰阿根廷

備戰世界盃足球賽，西班牙27日熱身賽在主場以6比1大勝上屆亞軍阿根廷。（圖取自FIFA臉書 www.facebook.com）

（中央社馬德里27日綜合外電報導）備戰世界盃足球賽，備受看好的西班牙今天熱身賽在主場以6比1大勝上屆亞軍阿根廷；不過教頭盧柏迪古（Julen Lopetegui）表示，對於今夏世足大戰，沒有事情是理所當然。



4年一度的世界盃足球賽將於6月14日到7月15日在俄羅斯舉行。法新社報導，在阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今天因傷缺陣之下，西班牙伊斯柯（Isco）上演帽子戲法，單場踢進3球。



球星柯斯塔（Diego Costa）在近8場國際賽中首次回到先發陣容，為西班牙踢進這場比賽第一球。



伊斯柯接著為西班牙踢進兩球，這兩球中間，阿根廷靠著奧塔門迪（Nicolas Otamendi）踢進全隊整場唯一進球。



西班牙之後又靠艾坎塔拉（Thiago Alcantara）、艾斯帕斯（Iago Aspas），以及伊斯柯的單場第3球，拉大比數。



盧柏迪古表示：「能夠擊敗上屆世界盃決賽隊伍，我非常滿意。對方隊史戰績輝煌，但僅只於此，這不會改變任何事情，這次世界盃我們必須從零開始。」（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070328