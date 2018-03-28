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伊斯柯帽子戲法 西班牙世足熱身賽勝阿根廷

發稿時間：2018/03/28 09:59

最新更新：2018/03/28 10:38

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西班牙的伊斯柯在世界盃足球熱身賽個人單場獨進3球，上演「帽子戲法」，幫助西班牙終場以6比1大勝阿根廷。（圖取自西班牙國家足球隊推特twitter.com/SeFutbol）西班牙的伊斯柯在世界盃足球熱身賽個人單場獨進3球，上演「帽子戲法」，幫助西班牙終場以6比1大勝阿根廷。（圖取自西班牙國家足球隊推特twitter.com/SeFutbol）

（中央社記者李晉緯台北28日綜合報導）西班牙的伊斯柯（Isco）今天在世界盃足球賽友誼賽（熱身賽）個人獨進3球，上演「帽子戲法」，率領西班牙以6比1大勝阿根廷。

2018年俄羅斯世界盃足球賽前，各隊開始尋求實戰演練，這場比賽西班牙擺出4-3-3的先發陣型，阿根廷則採4-2-3-1陣型應戰。

比賽開踢後，柯斯塔（Diego Costa）在比賽第12分鐘的進球讓西班牙以1球領先，隨後伊斯柯在比賽第27分鐘的進球，讓西班牙將領先擴大到兩球，阿根廷則在比賽第39分鐘靠奧塔門迪（Nicolas Otamendi）的進球將落後追近，上半場西班牙以2比1領先阿根廷。

下半場比賽進行不久，伊斯柯在比賽第52分鐘，在小禁區外接獲隊友吊中的橫傳起腳射門破網，靠著他的「梅開二度」，讓西班牙再以兩球領先；比賽持續進行到第55分鐘，西班牙在大禁區內創造出多打少的機會，讓艾坎塔拉（Thiago Alcantara）射門破網，轉眼西班牙取得3球領先。

比賽第73分鐘，西班牙一個長傳，阿根廷門將離開球門救球，但西班牙的艾斯帕斯（Iago Aspas）巧妙的一腳，順勢將球送進球門，讓西班牙以5比1大幅領先。

場上戰況出乎意料的呈現一面倒的狀態，阿根廷在接下來的傳球還被西班牙搶斷，球送至大禁區外，即便阿根廷出現5人包夾的嚴密防守，伊斯柯仍找到空檔，一個扭腰勁射破網，個人單場獨進3球，上演「帽子戲法」，幫助西班牙終場以6比1大勝阿根廷。（編輯：方沛清）1070328

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