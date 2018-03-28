邁阿密網賽 詹家姊妹遭逆轉無緣4強

（中央社記者龍柏安台北28日電）決勝盤浪費了5比0領先優勢，還被對手化解了4次賽末點，台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，今在邁阿密網賽女雙8強功虧一簣，遭捷克組合以1比2逆轉，無緣4強。



詹詠然與詹皓晴是今年邁阿密網賽女雙第2種子，兩人8強面對捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）、斯尼科娃（Katerina Siniakova），首盤僅用28分鐘，就以6比2輕鬆拿下。



原以為一面倒的比賽，第2盤起戰況丕變，詹家姊妹開局連續2次發球局遭破，陷入0比3落後，兩人奮力苦追，在前8局打完將局數扳成4比4平。



無奈的是，第9局詹家姊妹發球局又被攻破，加上對手成功保發，次盤以4比6讓出，讓比賽回到原點。



決勝盤超級搶10，詹家姊妹開局先用一波5比0攻勢下馬威，最多取得8比2大幅領先，晉級情勢一片大好，韌性十足的捷克組合咬緊牙關急起直追，回敬一波5比0攻勢縮小差距，重新打出氣勢。



即便詹家姊妹率先拿下第9分，也取得賽末點聽牌優勢，甚至取得4次賽末點，無奈就是拿不下來，還被對手追成11比11，最後詹家姊妹再連丟2分，以11比13遭對手逆轉吞敗，無緣晉級。（編輯：李亨山）1070328