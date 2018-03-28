亞運旅外徵召鎖定投捕 頭號人選王維中

（中央社記者黃巧雯台北28日電）亞運中華成棒培訓隊投手群狀況不穩，總教練許順益今天說，5月中公布大名單會鎖定徵召旅外投手，韓職NC恐龍隊台灣投手王維中是首選，匹茲堡海盜隊捕手張進德也會納入考量。



亞運中華成棒培訓隊自3月起陸續與中華職棒、業餘隊伍進行熱身賽，本週將進入尾聲，球員後續將歸建母隊，準備4月春季聯賽。



培訓隊今天熱身賽出戰台北興富發隊，動用吳俊杰、王宗豪、劉軒荅、唐嘉駿等4任投手，僅吳俊杰先發3局無失分，其他後援投手都有掉分的情況，加上打擊未發揮，培訓隊終場以2比9落敗。



談到投手群今天出現一局爆的情況，許順益不諱言，投手群狀況最令人擔憂，由於國際賽常一場論輸贏，若一局爆，追分會追得很辛苦，他期待未來徵召旅外補強投手戰力能夠順利。



許順益現階段規劃徵召旅外將以投手為主，包括王維中、美國職棒小熊隊曾仁和、日本職棒樂天隊宋家豪，也希望能夠找到打擊不錯的捕手，像是海盜隊捕手張進德。



其中，王維中先前在南韓昌原馬山棒球場開幕戰登板先發對LG雙子隊，拿下勝投，則是許順益頭號目標。



許順益透露，5月中選訓會將公布大名單以及26人移訓名單，會將旅外徵召人選一併納入，並看球隊是否同意徵召，後續將再準備赴美國、捷克、荷蘭等地移地訓練比賽，最後再決定24人名單。



觀察最近10幾場熱身賽，許順益點名目前培訓隊陣中投手以吳昇峰、王政浩、黃健隆表現最穩定。



吳昇峰表示，過完年後開始進入備戰狀態，也提醒自己節奏要加快，這幾場練習賽下來也讓他有所收穫，包括在投球策略以及面對打者的應對方式有所增進。



吳昇峰熱身賽期間球速多維持138、139公里，他期許自己球速能再提升，控球能再更精準、投起球來可以更得心應手，未來目標希望能入選亞運名單。（編輯：李錫璋）1070328