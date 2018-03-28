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奪今年首金吞定心丸 文姿云力拚亞運

發稿時間：2018/03/28 15:15

最新更新：2018/03/28 15:15

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（中央社記者李晉緯台北28日電）台灣空手道「小清新」文姿云在擺脫低潮，拿下今年首面金牌後，有如吞下定心丸，重新回到訓練常軌的她說：「今年最大的目標就是亞運」。

文姿云18日在世界空手道聯盟（WKF）空手道一級頂級聯賽鹿特丹（荷蘭）站，以3比1擊敗2017年歐洲錦標賽金牌得主土耳其女將葉坎（Tuba Yakan），拿下她在今年的首面金牌。

文姿云的贊助商FILA今天發表2018年春夏新品，並發給出席活動的她新台幣20萬元的獎勵金，期待她能前進今年的亞洲運動會，並成功為台灣抱回金牌。

談到今年的規劃，文姿云說：「今年最大的目標就是亞運」，但有了年初因為太在意成績反而影響表現的經驗，對於5月19日的亞運代表權決選，她說：「會保持平常心」。

文姿云表示，她在今年前幾場比賽表現得不是太好，但現在已經慢慢上了軌道，「相信之後會越來越好」，目前除了在戰術的調整、執行，最重要的是體能的維持。

談到年初的低潮，文姿云提到，因為當時她的世界排名往後退，「當時太想拚、太想把排名再拉起來，反而造成反效果」，現在她知道不應該為世界排名著急，但她要求自己「即便狀況不好，每次訓練、比賽也要百分之百投入。」（編輯：李錫璋）1070328

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