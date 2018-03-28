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湖人新秀波爾胞弟 角逐NBA選秀

發稿時間：2018/03/28 15:17

最新更新：2018/03/28 15:17

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊新秀朗梭．波爾的胞弟里安吉羅．波爾，隨校隊訪中國大陸行竊被逮，已轉赴立陶宛打職業隊，不過他的經紀人宣布，里安吉羅將投入NBA選秀。

「今日美國報」（USA Today）引述里安吉羅．波爾（LiAngelo Ball）的經紀人蓋恩茲（Harrison Gaines）說，里安吉羅已備妥需遞交的文件，準備投入NBA今年的選秀。

里安吉羅現年19歲，先前隨著美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）校隊訪問中國時行竊被逮，被校方處無限禁賽，最後他選擇退學，由父親拉瓦．波爾（LaVar Ball），帶著他和小弟拉米羅．波爾（LaMelo Ball），到立陶宛打職業聯賽。

而里安吉羅在立陶宛聯賽的9場比賽中，平均每場可得15.7分與2.9個籃板。儘管如此， ESPN記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski），曾於里安吉羅自UCLA退學後斷言，里安吉羅打NBA的可能性非常渺茫。

他說，這位前UCLA的學生，在今年6月被相中的可能性微乎其微，並說里安吉羅行竊被逮之前，進入NBA已經是不可能，甚至有個球隊的高層告訴ESPN，他們的球探名單沒有里安吉羅的名字。

不過拉瓦．波爾仍四處放話說，他的3個兒子就是要加入湖人隊，若湖人不給他們這個機會，朗梭．波爾的新秀合約屆滿就要離開湖人，另找個能容納3個兒子的球隊落腳。（編輯：王同禹）1070328

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