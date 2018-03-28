鈴木一朗是否列傷兵 水手待評估

（中央社記者黃巧雯台北28日綜合報導）美國職棒西雅圖水手隊日籍球星鈴木一朗先前曾因右小腿緊繃退場，加上近日挨頭部觸身球，影響到開季是否出賽或進傷兵名單，水手隊將看鈴木一朗明天狀況做決定。



鈴木一朗先前在大聯盟熱身賽期間，曾因右小腿緊繃退場，休息1週，後來球隊安排他到小聯盟練習賽調整，日前因頭部觸身球提前退場，今天與洛磯隊熱身賽歸隊，先發左外野手、打第一棒，3打數無安打，一次三振和保送，回到水手隊後，首安還沒出現。



鈴木一朗腳傷讓他的打數減少，大聯盟熱身賽至今10打數沒有安打，2次保送、5次三振。



水手隊總教練塞維斯（Scott Servais）儘管期待鈴木一朗開季能夠出賽，但仍對鈴木一朗腳傷的情況感到憂心，他說：「由於外野守備往往能決定一場比賽勝負，須確保鈴木一朗的情況恢復近百分之百，才會讓他守左外野。」



塞維斯表示：「我認為他的狀況還沒恢復到百分之百，但他的行動好多了，感覺也不錯，我們將看他明天狀況如何，再做出決定。」



一旦鈴木一朗進入傷兵名單，水手隊考慮讓摩特（Taylor Motter）替補上陣，塞維斯說：「如果鈴木一朗還沒準備好，摩特提供我們調度更多彈性。」（編輯：劉政權）1070328