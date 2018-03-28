天使4/2戰運動家 大谷翔平先發登板

（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）日籍球星大谷翔平新球季何時登板先發今天揭曉，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊總教練索西亞證實，4月1日（台北時間4月2日）大谷翔平將先發對壘奧克蘭運動家隊。



MLB新球季3月29日揭幕，天使開季將作客奧克蘭與運動家展開4連戰，根據大聯盟官網報導，4連戰最後一場的先發重任，索西亞（Mike Scioscia）決定交給大谷翔平。



至於前3戰的天使先發投手，分別是李查茲（Garrett Richards）、史凱格斯（Tyler Skaggs）與舒梅克（Matt Shoemaker）。



索西亞表示，雖然週日的先發名單還沒敲定，但將由大谷翔平先發，並說在先發登板之前，他還是有機會排入其他場次的先發名單裡，扛指定打擊的棒次。



大谷翔平在今年春訓期間表現跌跌撞撞，不計B Game以及與隊友打小組對抗賽（intrasquad game）的賽事，由他先發分別對戰密爾瓦基釀酒人隊與科羅拉多洛磯隊的兩場熱身賽，共只投了2.2局，被敲9支安打掉9分。



至於打擊方面，熱身賽期間累計32個打數僅4支安打，被三振10次，以及3個四壞球保送。不過3月24日在小組對抗賽先發，他投了85球，索西亞說，這表示若大谷翔平發揮實力，應可具備扛長局數的能力。



談到今年的先發輪值，索西亞說，過去兩年由於先發輪值的陣容傷兵累累，球隊經歷了困難的時刻，展望今年，相信先發輪值的深度增加了，且6人輪值先發的安排，對球隊很有幫助。（編輯：高照芬）1070328