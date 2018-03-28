/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPad個人申請金正恩黃秋生
>rss

天使4/2戰運動家 大谷翔平先發登板

發稿時間：2018/03/28 16:31

最新更新：2018/03/28 16:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者曹宇帆洛杉磯27日專電）日籍球星大谷翔平新球季何時登板先發今天揭曉，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊總教練索西亞證實，4月1日（台北時間4月2日）大谷翔平將先發對壘奧克蘭運動家隊。

MLB新球季3月29日揭幕，天使開季將作客奧克蘭與運動家展開4連戰，根據大聯盟官網報導，4連戰最後一場的先發重任，索西亞（Mike Scioscia）決定交給大谷翔平。

至於前3戰的天使先發投手，分別是李查茲（Garrett Richards）、史凱格斯（Tyler Skaggs）與舒梅克（Matt Shoemaker）。

索西亞表示，雖然週日的先發名單還沒敲定，但將由大谷翔平先發，並說在先發登板之前，他還是有機會排入其他場次的先發名單裡，扛指定打擊的棒次。

大谷翔平在今年春訓期間表現跌跌撞撞，不計B Game以及與隊友打小組對抗賽（intrasquad game）的賽事，由他先發分別對戰密爾瓦基釀酒人隊與科羅拉多洛磯隊的兩場熱身賽，共只投了2.2局，被敲9支安打掉9分。

至於打擊方面，熱身賽期間累計32個打數僅4支安打，被三振10次，以及3個四壞球保送。不過3月24日在小組對抗賽先發，他投了85球，索西亞說，這表示若大谷翔平發揮實力，應可具備扛長局數的能力。

談到今年的先發輪值，索西亞說，過去兩年由於先發輪值的陣容傷兵累累，球隊經歷了困難的時刻，展望今年，相信先發輪值的深度增加了，且6人輪值先發的安排，對球隊很有幫助。（編輯：高照芬）1070328

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP