SBL季後賽週六開打 達欣少布拉沒在怕

第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽，將於31日在桃園巨蛋登場，晉級球隊28日現身信心喊話，希望拿下今年球季總冠軍。中央社記者龍柏安攝 107年3月28日

（中央社記者龍柏安台北28日電）達欣工程洋將布拉（Sim Bhullar）上週在例行賽封關戰連被吹2次技術犯規，季後賽首輪將被禁賽1場，教頭范耿祥不擔心，「我們只要兩戰就能解決對手。」



第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽，本週六在桃園巨蛋登場，例行賽排名第4的達欣將遭遇富邦勇士，老三金門酒廠則硬碰季末止跌回升的台灣啤酒。季後賽首輪採取5戰3勝制，金酒與達欣取得前4種子席次，因此首輪將可帶著1勝優勢迎接對手挑戰。



布拉是上季年度最佳洋將，身高226公分的他仍是各隊頭痛人物，季後賽首役遭到禁賽，對達欣戰力衝擊不言而喻。不過范耿祥倒是不擔心：「第1場靠本土、第2場靠布拉。」他放話，只要2場比賽就能扳倒對手，挺進4強。



富邦教頭許晉哲，生涯共6度獲得SBL年度最佳教練，但季後賽背著1敗劣勢開打，是前所未有的狀況。他坦承這是很大的挑戰，球員在場上沒有太多犯錯空間；隊長蔡文誠則說：「過去從來沒有這樣的經驗，希望會有好的結果。」



台啤在季末最後8場比賽，拉出5勝3負亮眼戰績，驚險搭上季後賽末班車，但在季後賽同樣提前背著1負壓力，主控蔣淯安坦言，第1場最關鍵，「只要我們拿下，比賽就回到原點；如果沒能拿下，我們就很危險。」



雖然金酒戰績上擁有絕對優勢，不過季後賽兩軍短兵相接，依舊不容大意。教頭吳俊雄認為，球隊組成雖年輕，但拚戰精神十足；前鋒蘇奕晉也說，就算球隊季後賽經驗較嫩，會靠著年輕人的拚勁去彌補，「我們把每一戰都當成最後一場來打。」



至於聯盟前2種子裕隆納智捷與璞園建築，將擁有10天休兵期，待首輪對戰結果出爐後，以逸待勞接受挑戰（編輯：黃瑞弘）。1070328