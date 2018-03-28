熊光興SBL終身禁吹 布拉也叫屈

達欣洋將布拉（中後）28日出席SBL季後賽記者會，得知單場對他吹出2次技術犯規的裁判熊光興遭終身停權處分後，不禁替熊光興叫屈：「有點太超過了。」（圖取自達欣籃球隊臉書facebook.com/DacinTigersTeam）

（中央社記者龍柏安台北28日電）單場領到2次技術犯規，達欣洋將布拉換來週六季後賽首輪一場禁賽。不過單場吹出2次技術犯規的裁判熊光興，則面臨SBL終身禁吹懲處，布拉今天替他叫屈：「有點太超過。」



超級籃球聯賽（SBL）達欣工程洋將布拉今天與教頭范耿祥一起出席SBL季後賽記者會，他也成為矚目焦點，他澄清當下絕沒口出惡言罵髒話，只是向裁判抱怨：「你可以吹犯規吧」。



布拉說，技術委員會看過帶子，確認過他的口型和說話內容。他秀出滿是抓痕的雙臂，無奈地說：「這都是今年賽季各隊的『傑作』，但裁判很少會吹犯規。」



布拉曾打過NBA，身為職業球員的他很清楚，「裁判也會犯錯，但不管裁判對錯，我們還是得完成比賽。」事發後至今近一週，他依舊有些無奈，認為那兩次技術犯規實在太沒道理，且改變了比賽。



不過，得知裁判遭終身停權處分後，他也不禁替熊光興叫屈：「有點太超過了。」



達欣在季後賽首輪將面對富邦勇士，布拉首場遭禁賽，禁區屏障頓失，不過他對自家隊友充滿信心。他透露，近來球隊已在演練禁區沒有他的情況下，要如何防賭富邦洋將塞勒（Garret Siler），「我們會準備好。」（編輯：黃瑞弘）1070328



