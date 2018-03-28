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周思齊雙響砲 中信兄弟本季首勝

發稿時間：2018/03/28 22:37

最新更新：2018/03/28 22:37

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（中央社記者黃巧雯台北28日綜合報導）中華職棒中信兄弟今天靠著周思齊雙響砲，以及張志豪「背靠背」全壘打，終場以6比3逆轉擊敗統一獅，拿下本季首勝。

中信兄弟今天在台中洲際棒球場開幕戰迎戰統一獅隊，吸引1萬816人入場觀賽，賽前已經二連敗的中信兄弟推出新洋投萊福力，迎戰獅隊洋投羅里奇。

統一獅3局上攻下1分先馳得點後，中信兄弟周思齊3局下隨即揮出陽春全壘打，追平比數，但獅隊潘武雄6局上還以顏色，也轟出陽春砲，助獅隊取得2比1領先。

羅里奇前6局僅失1分，7局下突然遇到亂流，連續被敲出2支安打後，獅隊緊急換上郭恆孝登板中繼，成功讓打者敲成滾地球出局。解決1個人次後，獅隊再派鄭鈞仁救援，被中信代打林書逸敲出三壘安打帶有兩分打點，周思齊再轟出兩分砲，張志豪也跟進，上演「背靠背」全壘打，單局合計攻下攻下5分逆轉。

中信兄弟第8局推出鄭凱文登板，僅讓獅隊追回1分，9局上派終結者王鴻程關門，終場就以6比3力克獅隊，收下本季首勝。周思齊今天3打數2安打，單場雙響砲，還有1次保送，並完成生涯700打點，賽後獲選MVP。

身為球隊老將，談到給其他年輕球員的建議，周思齊表示，全力幫球隊拿下勝利，並做個好榜樣，把勝利獻給球迷。

中信兄弟去年經歷許多風波，周思齊也趁機向現場球迷喊話，他身為資深象迷，相信現場球迷也是，「有很多事情、很多難關，我們就是這樣一路過來，流著黃色血液的我們，一起加油。」

中信兄弟林威助今年轉任二軍總教練，球隊本週末將為林威助辦活動，並於4月1日正式舉辦引退儀式，周思齊說：「感謝威助學長多年對我照顧，希望他引退之後更順利、更平安。」

由於林威助擁有不少女球迷，周思齊開玩笑地說：「他球場的林太太，我就幫他接收了，變成周林太太。」（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070328

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