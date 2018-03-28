黃凡珊壓哨絕殺 國泰女籃大逆轉奪第12冠

（中央社記者龍柏安台北28日電）第4節落後15分，幾乎所有人都認為WSBL冠軍賽要打到第3戰，但國泰女籃演出了奇蹟，靠著黃凡珊壓哨絕殺上籃，65比63逆轉勝台元女籃，系列賽以2比0封后。



比賽結束剎那，國泰球員興奮倒在場中央相互擁抱，教練團、球員臉上滿是淚水，這是國泰在女子超級籃球聯賽（WSBL）隊史所拿下的第12座冠軍金盃，含社會甲組聯賽在內，則是隊史第25冠。女教頭鄭慧芸說：「這是我執教以來，最神奇的一場逆轉秀。」



落後15分到逆轉稱后，鄭慧芸驕傲地說：「這就是我們國泰的精神，永不服輸。」老將藍浩語也表示，她參與過國泰這麼多次冠軍賽，就今天這場最硬，「不過這就是冠軍的實力。」



絕殺功臣黃凡珊全場拿下17分，賽後也獲選總冠軍賽MVP。她表示，最後她拿到球，時間所剩不多，兩隊體能也都達到臨界點，「其實我也沒力了，我切進去後就是奮力一跳。」



國泰整場比賽前35分鐘，團隊3分球命中率僅8%，不過黃英利在最後35.2秒飆進追平3分彈，把比賽帶回原點，「我們前面打得太保守，後面沒時間，有機會就投吧，就是盡全力、不放棄。」



另外，中華電信今天克服上半場7分落後，在下半場拉出41比27的攻勢扭轉戰局，終場73比66擊敗台電女籃，賞給對手本季第20敗，系列賽以2比0橫掃對手，拿下本季WSBL季軍。



教頭柯孟儀坦言，台電整季未曾開胡，最後一場球員放開來打，「反觀壓力都在我們身上，這種無形中的枷鎖是自己給自己的。」對手此役贏球企圖心強烈，她也告訴球員，要想拿下這場勝利，必須比對手更想贏。



好在中華電信下半場狀態回穩，最後有驚無險拿下，柯孟儀說：「球員在關鍵時刻的處理球很OK，我要謝謝她們撐到最後。」（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070328