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鈴木一朗確定開幕戰先發 打第九棒

發稿時間：2018/03/29 11:14

最新更新：2018/03/29 11:40

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zoom in 美國職棒西雅圖水手隊29日宣布，鈴木一朗確定將在開幕戰中先發守左外野、打第九棒，這是他繼2013年後再度在開幕戰先發。（圖取自水手隊臉書facebook.com/Mariners）美國職棒西雅圖水手隊29日宣布，鈴木一朗確定將在開幕戰中先發守左外野、打第九棒，這是他繼2013年後再度在開幕戰先發。（圖取自水手隊臉書facebook.com/Mariners）

（中央社記者黃巧雯台北29日綜合報導）美國職棒西雅圖水手隊今天宣布，44歲日籍球星鈴木一朗確定將在明天開幕戰中先發對戰印地安人隊，將守左外野、打第九棒，這也是他繼2013年後再度在開幕戰先發。

鈴木一朗先前在大聯盟熱身賽期間，曾因右小腿緊繃退場，後來在小聯盟練習賽又因頭部觸身球退場，在大聯盟熱身賽累計10打數沒有安打，2次保送、5次三振，因鈴木一朗腳傷，一度讓總教練塞維斯（Scott Servais）有疑慮，昨天才說要評估是否讓鈴木一朗出賽或進入傷兵名單。

不過，水手隊今天確認將鈴木一朗將帶入開季名單，明天開幕戰將對戰印地安人隊，塞維斯表示，鈴木一朗將鎮守左外野手、打第九棒，鈴木一朗將以各種方式幫助球隊。

塞維斯指出：「我們並不是生活在一個完美的世界，你必須做出決定並且接受，他（鈴木一朗）的職業生涯經驗豐富，他知道他該怎麼做。」

對於決定讓鈴木一朗開幕戰先發，塞維斯說：「這並不完美、也不理想，但我認為他已經準備好了。」

得知自己能在開幕戰先發的消息，鈴木一朗開心地說，「現在我其中一個夢想成真了」，他強調，會做好準備，不辜負外界的期待。（編輯：李亨山）1070329

Back in the batter's box he made home. #OpeningNight

Seattle Mariners 發佈於 2018年3月28日

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