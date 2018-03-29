不再隱忍性騷擾 體育主播張旖旂發文控訴

（中央社記者李晉緯台北29日電）譴責性騷擾與性侵害的#MeToo運動持續延燒，台灣體育主播張旖旂今天凌晨在臉書粉絲專頁發文，控訴自己曾遭李姓球評、吳姓攝影記者性騷擾。



針對此事，記者試圖聯繫3位當事人，但截至中午為止都無法與張旖旂、李姓球評、吳姓攝影記者取得聯繫。



2017年美國女星艾莉莎米蘭諾在社群網站發文，號召曾受性騷擾與性侵害的女性，都以#MeToo發文，讓世人看見此問題的嚴重性，引發不同國籍女性紛紛跟進，全球已有超過170萬人響應。



張旖旂凌晨在個人臉書表示：「如果我不勇敢，沒有人可代替我堅強。沒有理由是我不敢面對，哭了1年多，夠了」，並在其粉絲專頁發文詳述受性騷擾的過程。



在粉絲專頁超過千字的文章中，張旖旂訴說自己在職場遭到李姓球評、吳姓攝影記者性騷擾的過往，並在發文留下#MeToo標誌。



張旖旂在發文中表示，當時她為了宣傳節目，所以跟李姓球評一起拍攝影片，李姓球評在拍攝的時候加入了沒有在腳本內的動作，扶著她的腰、抓住她的手臂，現場她不知道該如何拒絕這樣的動作，只能盡快拍完。



張旖旂描述，李姓球評甚至在某個她必須飛撲到場外地墊的畫面時，說了：「等一下我跟娃娃（張旖旂綽號）要在上面滾嗎？」腳本裡面沒有這樣的內容，這句話也讓她覺得很不舒服。



當時同事跟隔壁部門主管幫她向上反映，長官竟回應「他看過畫面後理解我的不舒服，跟我說影片效果很好，那些畫面剪掉之後可不可以播」。另外，跟製作人反映長官的回應，製作人只關心她還能不能主持，讓她覺得「我不懂為什麼發生被騷擾的事情之後，必須犧牲我的主持」。



張旖旂在發文中提到，吳姓攝影記者「不只1次撥我的頭髮，甚至摸過我的臉」，這些行為發生在球場，「讓我來不及反應，有時候要閃，他還會用一種你大驚小怪的態度，好像我在計較什麼，甚至連職棒球員跟其他同業都誤會我們是男女朋友」。



張離職後也聽實習生向她哭訴遭遇類似事件，在遭到舉發後，吳姓攝影記者遭到開除。



張旖旂在發文中表示，當初沒有全部說出來，是因為不確定自己當時的身心是否能夠承受，「一再聽到前同事說是女生反應過大、沒什麼大不了，小題大作等等的說法，讓我發現，忍著不說並沒有比較好」。



她想藉此告訴所有受到性騷擾的人，「沒有人可以替你評斷你的不舒服是不是小題大作，因為他們不是你，還有性騷擾事件並不是不能公開討論的事情，當我們一再息事寧人，只給了性騷擾犯持續為所欲為的空間」。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070329





不知道從何說起，不過我在職場上碰過兩次對我影響重大的性騷擾，噤聲很久，我今天選擇說出來。一位是球評李亦伸，一位是攝影吳嘉祐。當我在寶悍任職的時候，因為要宣傳節目所以跟李亦伸一起拍攝影片，李亦伸在拍攝的時候加入了沒有在腳本內的動作，扶... 由張旖旂 WaWa 發佈於 2018年3月28日





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