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SBL月MVP 張宗憲夏普衝刺季後賽

發稿時間：2018/03/29 16:01

最新更新：2018/03/29 16:15

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SBL富邦的張宗憲（圖）以平均16.4分、4.7籃板、3.6助攻、2抄截獲得2018年1-2月MVP，首度拿下月MVP的他29日表示，希望幫助球隊在接下來的季後賽有好的表現。中央社記者李晉緯攝 107年3月29日SBL富邦的張宗憲（圖）以平均16.4分、4.7籃板、3.6助攻、2抄截獲得2018年1-2月MVP，首度拿下月MVP的他29日表示，希望幫助球隊在接下來的季後賽有好的表現。中央社記者李晉緯攝 107年3月29日

（中央社記者李晉緯台北29日電）SBL富邦的張宗憲、台啤的夏普今天分別獲頒1-2月和3月MVP，首度拿下月MVP的兩人對獲得肯定表示開心，也期盼能率領球隊在季後賽突圍。

第15季超級籃球聯賽（SBL）例行賽結束，2017年12月、2018年1-2月、2018年3月的單月最有價值球員（MVP）在今天一次公布，除了台銀的賈西亞（Charles Garcia）因球隊未打進季後賽而先離台外，張宗憲、夏普（Walter Sharpe）都出席下午在台北舉行的頒獎典禮。

張宗憲以平均16.4分、4.7籃板、3.6助攻、2抄截獲得2018年1-2月MVP；夏普以平均22.8分、12籃板、3.6助攻、1.3抄截、2.3阻攻獲得2018年3月MVP。

張宗憲表示，這是他這一次獲得這個肯定，接下來他會全力以赴、繼續專注在球場，希望幫助球隊在季後賽有好的表現。

對於富邦在季後賽首輪的對手達欣，張宗憲提到，達欣的布拉（Sim Bhullar）遭到禁賽，首戰不會上場，「希望球隊能乘機把籃下的優勢發揮出來。」

夏普則說，他每天都努力練球，「因為這是個證明自己的好機會」，第1戰的勝利對球隊來說十分重要，這讓他有更強的動機，「我對首戰的勝利非常渴望」。

賈西亞在2017年12月出賽10場，這段期間的投籃命中率達51%，平均有24.1分、13.7籃板、3.1助攻、1.5阻攻的表現，獲得該月MVP。（編輯：黃瑞弘）1070329

SBL台啤的夏普以平均22.8分、12籃板、3.6助攻、1.3抄截、2.3阻攻獲得2018年3月MVP。對於即將到來的季後賽，他說：「我對首戰的勝利非常渴望」。中央社記者李晉緯攝 107年3月29日SBL台啤的夏普以平均22.8分、12籃板、3.6助攻、1.3抄截、2.3阻攻獲得2018年3月MVP。對於即將到來的季後賽，他說：「我對首戰的勝利非常渴望」。中央社記者李晉緯攝 107年3月29日
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