改打開路先鋒 富邦悍將陳品捷平常心

（中央社記者黃巧雯新北29日電）富邦悍將陳品捷第二戰改打開路先鋒，單場敲出4安，包括1發全壘打。陳品捷今天表示，打第一棒或打第七棒感覺都一樣，他習慣先觀察投手狀況再攻擊。



富邦悍將首戰僅敲出1安，第二戰調整打線，將開路先鋒張正偉調至第五棒，由第七棒陳品捷接替打第一棒，果然發揮效用，除了張正偉開轟外，陳品捷單場敲出4安，包含1發陽春砲，助球隊12比5擊敗Lamigo桃猿，拿下本季首勝。



富邦悍將今天與Lamigo桃猿隊繼續在新莊球場交手，仍讓陳品捷擔任開路先鋒，談到打第一棒或打第七棒的差別，陳品捷認為，感覺都一樣，並透露除非壘上有人，否則有時候不會太積極攻擊，多會看幾顆球，觀察投手狀況。



對於前一場敲出全壘打，陳品捷謙虛說，「球打出去，剛好順風飛出去」，當時因球隊領先，可以比較積極進攻，就鎖定直球攻擊。



去年球季結束後動刀取出骨刺的陳品捷，今年春訓大半時間都在復健，直到2月中才開始趕進度練習。談到今年球季目標，他表示，想要健康打完一整季，希望成績比去年進步，幫助球隊贏球。



陳品捷過去曾在美國職棒小聯盟奮鬥，對於今年新莊棒球場整修，翻新內野的紅土、草皮，也讓打出去的球彈跳較規律，他稱讚與美國球場很像。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070329