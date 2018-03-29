桌協殘總遭警告後送審章程 足協仍陷僵局

桌球協會、殘障體育運動總會未依國民體育法規定，在指定時間內完成章程修訂，體育署發函警告。副署長林哲宏（圖）表示，兩個協會近日已提出章程修正草案。中央社記者李晉緯攝 107年3月29日

（中央社記者李晉緯台北29日電）桌球協會、殘障體育運動總會未依國體法規定在指定時間內完成章程修訂，在體育署發函警告後，兩個協會近日已提出章程修正草案，目前正由體育署審核。



國民體育法修正於2017年9月20日公佈施行後，特定體育團體（即各協會）需於6個月內（2018年3月20日）依法進行章程修訂並改選，根據教育部體育署截至28日的統計，72個特定體育團體中，有50個已完成改選，另外17個也已修改章程。



根據體育署資料，包括網球協會的廖裕輝、射擊協會的陳士魁、羽球協會的張國祚、大專體總的江漢聲、高中體總的匡格非等人，皆是原任理事長選上；籃球協會的謝典霖、田徑協會的葉政彥、空手道協會的蘇尚志等人，則是新任理事長。



而體操協會雖已選出理事，但先前無人願意競選理事長。對此，體育署副署長林哲宏表示，目前已有理事表達參選意願，相關的流程可望在4月中完成，預計在5月選出新任理事長。



至於最後5個協會，林哲宏表示，滑冰協會、飛盤協會已經修完章程，參選登記將持續到4月3日下午5時截止；殘總、桌協在體育署陸續於21日、22日發函警告後，已分別在28日、29日將章程送到體育署，目前仍在審核中，「等章程確定都沒問題了，才會開始選舉。」



剩下因為台日關係協會會長邱義仁等人的參選資格認定問題，改選被迫停擺的足協，林哲宏說，目前還是等待國際足總（FIFA）等國際單位派人來台瞭解狀況後，才會有進一步的發展。（編輯：黃瑞弘）1070329