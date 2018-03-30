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雷神開幕賽飆10K 大都會大局捕紅雀[影]

發稿時間：2018/03/30 08:28

最新更新：2018/03/30 08:56

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影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職棒MLB球季今天開打，紐約大都會主場9比4擊敗聖路易紅雀，王牌投手「雷神」辛德加飆10次三振，媲美「神之右手」馬丁尼茲，成為隊史開幕戰投出10K以上第2人。

路透社報導，大都會本季由新任總教練卡拉威（Mickey Callaway）領軍，拿下這一勝之後，大都會歷年開幕賽戰績累計37勝20敗，勝率6成49為大聯盟史上最佳隊伍。

3比3情況下，大都會龔薩雷茲（Adrian Gonzalez）5局下1出局時，敲出超前比數安打；接著羅沙里歐（Amed Rosario）也貢獻2分打點一壘安打。塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）、布魯斯（Jay Bruce）在這局又補上2支安打追加分數。

大都會第5局攻下5分大局，而辛德加（Noah Syndergaard）前5局就已經飆出10次三振，靠著牛棚守成，終場9比4獲勝。

辛德加因右側闊背肌撕裂傷，上個球季缺陣5個月，這場比賽投6局被敲6支安打失4分，沒有四壞保送，賞給對手10次三振。

自從2005年「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）在開幕戰投出12K以來，辛德加是13年來第一名在開幕賽投出10次以上三振的大都會投手。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070330

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