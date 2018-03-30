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史丹頓好彩頭 雙響助洋基擊退藍鳥

發稿時間：2018/03/30 10:52

最新更新：2018/03/30 10:52

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（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲史丹頓披上條紋衫首戰，就轟出雙響砲，助洋基開幕戰以6比1擊退多倫多藍鳥，菜鳥教頭布恩執掌洋基兵符首勝到手。

史丹頓（Giancarlo Stanton）去年球季轟出全大聯盟最多的59支全壘打，獲選國家聯盟年度最有價值球員（MVP）。隨著效力8年的邁阿密馬林魚縮減團隊薪資，史丹頓成為交易籌碼，季後被換到洋基，與去年也有52轟的「法官」賈吉（Aaron Judge）組成重砲連線。

洋基今天作客多倫多，賈吉與史丹頓分別排在2、3棒，第4棒由去年33轟的捕手桑傑士（Gary Sanchez）擔綱，3人全場共擊出6支安打。

擔任指定打擊的史丹頓5打數3安打，首局就從藍鳥先發投手哈普（J.A. Happ）敲出2分打點全壘打，5局擊出帶有1分打點的二壘安打，9局再轟出一發陽春全壘打，全場包辦4分打點。

洋基隊史悠久，擁有眾多名人堂傳奇巨星，但不少球星投效洋基後水土不服，表現與高薪不符，成為毒舌媒體與球迷消遣的對象。在大聯盟8年累積超過267轟的史丹頓能否頂住壓力，格外引起關注。

史丹頓賽後表示，沒料到披上條紋衫首戰會有如此亮眼表現，最大挑戰就是保持冷靜，以平常心面對。首局轟出全壘打後，確實有助後續上場打擊時放鬆心情。

洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）主投5 2/3局，沒有失分，奪得今年球季首勝，也替洋基拿下2011年以來首場開幕戰勝利。

這一勝也是洋基教頭布恩（Aaron Boone）首次帶領職業球隊奪勝。球員時代曾效力洋基的布恩，最為人津津樂道的就是2003年美聯冠軍賽第7戰延長第11局下半，他擊出再見全壘打，助洋基殺進當年世界大賽。

布恩2009年卸下戰袍，轉任球評，從未有職業球隊教頭經歷。洋基去年未能打進世界大賽，季後宣布不與帶隊10年的總教練吉拉迪（Joe Girardi）續約，改由布恩掌兵符。（編輯：廖漢原）1070330

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