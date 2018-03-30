鈴木一朗開幕戰先發 吞1K無安打

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）美國職棒西雅圖水手隊日籍球星鈴木一朗今天開幕戰先發對戰印地安人隊，2打數無安打，還吞下一次三振，終場水手隊以2比1擊敗印地安人隊，率先搶下本季首勝。



即使鈴木一朗狀況未達百分之百，水手隊總教練塞維斯（Scott Servais）仍決定讓鈴木一朗今天開幕戰先發擔任左外野手、打第九棒，在主場迎戰印地安人，這也是鈴木一朗繼2013年之後首度在開幕戰先發，水手隊今天特別在球場鋪上紅地毯，隆重介紹鈴木一朗出場，顯示對鈴木一朗重視，場邊球迷也給予熱烈歡呼。



鈴木一朗今天還沒上場打擊前，水手隊第四棒克魯茲（Nelson Cruz）首局就從印地安人隊先發投手克魯柏（Corey Kluber）手中敲出兩分砲，助水手隊取得2比0領先。



鈴木一朗此役兩次上場打擊，都未能從投手克魯柏手中討到便宜，3局下首次打擊，敲成滾地球出局，5局下第二次打擊時，在二出局二壘有人情況下，吞下三振，未能建功，8局上水手隊改派艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）接替鈴木一朗守左外野。



鈴木一朗今天2打數無安打，吞下一次三振，水手隊僅讓印地安人隊在7局上追回1分，終場水手隊以2比1贏球，拿下本季首勝。



今年44歲的鈴木一朗3月8日（台灣時間）與老東家水手隊簽下一年75萬美元合約，且依據表現，可提高到200萬美元，但他重回水手隊後，期間歷經因右小腿緊繃退場，後來在小聯盟練習賽又挨頭部觸身球，且在官辦熱身賽打擊都沒有建樹，累積10打數沒有安打，2次保送，吞下5次三振。（編輯：方沛清）1070330