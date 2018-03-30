世大棒和U23世界盃 林宗毅首度掌兵符

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中華棒球協會今天召開選訓會議，決定今年世界大學棒球錦標賽、U23世界盃棒球賽，將由國立台灣體育運動大學總教練林宗毅首度掌國家隊兵符，4月中旬再召開會議決定教練團。



今年國際成棒賽事除了8月印尼雅加達亞運棒球賽外，7月將於嘉義舉辦世界大學棒球錦標賽（世大棒），11月將於尼加拉瓜舉行U23世界盃棒球賽，今天棒協召開選訓會議，最後決定由林宗毅掌兵符。



林宗毅近年參與的國際賽，包括2015年南韓光州世大運、2016年U23世界盃、2017年台北世大運、亞洲棒球錦標賽，都是中華隊教練團成員，此次將首度任中華成棒代表隊總教練。



中華棒球協會表示，考量教練的人選要符合兩個資格，包括有A級教練證、有國家隊帶隊經驗，林宗毅過去多次與郭李建夫合作，具有豐富國際賽經驗，也是選訓委員們討論適合培養為國際賽總教練人選。



確定總教練後，中華棒協將於4月中再召開選訓會議確定教練團人選，待5月全國成棒甲組春季聯賽結束後，會再開會確定球員名單；世大棒為學生球員組成，U23世界盃可能會加入社會隊球員，因此世大棒後，可能會再調整教練團成員。



中華隊2016年U23世界盃排名第7，今年力拚佳績；世大棒上一次舉辦為2010年，2012年及2016年皆因故取消比賽，目前總計有6支隊伍報名，最終參賽隊伍還沒完全確定，將於7月在嘉義舉辦。（編輯：唐聲揚）1070330