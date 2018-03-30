巴西隊醫父傳子 內馬爾一刀攸關世足成敗

（中央社聖保羅29日綜合外電報導）追隨父親的腳步，骨科醫生羅德瑞戈．拉斯馬（Rodrigo Lasmar）在超級巨星內馬爾（Neymar）腳上動刀，幫助這支身價達數十億美元的國家隊邁向世界盃冠軍。



法新社報導，1986年父親奈勒．拉斯馬（Neylor Lasmar）同樣是在世界盃前夕，為巴西隊球星奇哥（Zico）開刀治療膝蓋。當年巴西隊準備出征墨西哥世界盃，爭取1970年以來首冠。



當年羅德瑞戈．拉斯馬年紀輕輕，只是一名10多歲青少年，就享有禮遇可以跟著父親，在世界盃期間隨巴西隊征戰。



奈勒．拉斯馬接受報紙訪問時說：「他見過所有球員，非常融入球隊。」



羅德瑞戈．拉斯馬現年46歲，扛起家族傳統以及治療內馬爾膝傷的角色，攸關巴西隊本屆俄羅斯世界盃的成敗。如同他父親的醫術在32年前也曾擔綱同樣的重責大任。



就像他父親一樣，羅德瑞戈．拉斯馬擁有好名聲，而內馬爾這次選擇由他動刀，使他成為巴西舉國最重要的人物。



前任隊醫倫科（Jose Luiz Runco）告訴法新社：「最終是由傷者來決定誰負責開刀，這跟信心有關。」



在巴西這個足球狂熱國度，內馬爾的地位就像神一樣，而羅德瑞戈．拉斯馬醫術有多重要，在開刀前上演的肥皂劇可見一斑。



內馬爾2月25日受傷之後，各界都在猜，他會怎麼治療、在哪裡治療、由誰來治療。這是典型母隊與國家隊之間的拔河，最後證明內馬爾的血液是巴西黃，而不是巴黎藍。



26歲的內馬爾6個月前以2.22億歐元（約新台幣79億元）破世界紀錄的轉會費加盟巴黎聖傑曼隊。但他同時也是巴西國寶，最終巴西人對世界盃冠軍的渴望，戰勝了聖傑曼隊的歐冠盃希望。



巴西球迷到現在還沒有從4年前的傷痛中走出來。2014年巴西世界盃，內馬爾在4強賽之前於自家球迷前脊椎裂傷退場。少了內馬爾的巴西隊，4強賽打出屈辱一役，1比7慘敗給德國。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070330