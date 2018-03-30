吉諾布里成馬刺抄截王 台灣球迷見證歷史[影]

（中央社記者李晉緯台北30日綜合報導）NBA馬刺隊的吉諾布里今天在對雷霆隊的比賽斬獲兩次抄截，以生涯累計1389次成為隊史抄截王，一名台灣球迷見證歷史，除獲偶像吉諾布里親筆簽名，也獲NBA官方推特的推文報導。



美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊今天在主場以103比99擊敗前來踢館的奧克拉荷馬雷霆隊，陣中40歲老將吉諾布里（Manu Ginobili）替補上場近15分鐘，靠著命中2個三分球，加上5罰4中共獲10分，另有3籃板、2抄截的演出。



吉諾布里今天成功抄到兩球，生涯累計1389次，超越羅賓遜（David Robinson）的1388次，成為隊史抄截王。



一名身穿馬刺20號球衣、高舉自製海報的台灣球迷，除見證偶像創造歷史的一刻，他的加油看板吸引吉諾布里目光，讓吉諾布里在賽前特地上前留下簽名，NBA官方推特還在推文中放上整個過程的照片、影片。



這名台灣球迷的海報上，以「我的英雄」表達對吉諾布里的推崇，並用英文寫下：「我們是追隨你16年的大粉絲」、「飛了7844哩來看你」，另外還用中文標示吉諾布里的綽號「鬼之切入」，且放上吉諾布里的畫像，及台灣、美國德州聖安東尼奧的地圖。（編輯：方沛清）1070330





With this steal, Manu Ginobili passes David Robinson (1,388) for most steals in @spurs franchise history! #GoSpursGo pic.twitter.com/lHOcv8aj3b — NBA (@NBA) 2018年3月30日