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吉諾布里成馬刺抄截王 台灣球迷見證歷史[影]

發稿時間：2018/03/30 15:54

最新更新：2018/03/30 16:59

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zoom in NBA馬刺隊的吉諾布里30日成為隊史抄截王，一名台灣球迷見證歷史，除獲偶像吉諾布里親筆簽名，也獲NBA官方推特的推文報導。（圖取自NBA推特網頁twitter.com/nba）NBA馬刺隊的吉諾布里30日成為隊史抄截王，一名台灣球迷見證歷史，除獲偶像吉諾布里親筆簽名，也獲NBA官方推特的推文報導。（圖取自NBA推特網頁twitter.com/nba）

（中央社記者李晉緯台北30日綜合報導）NBA馬刺隊的吉諾布里今天在對雷霆隊的比賽斬獲兩次抄截，以生涯累計1389次成為隊史抄截王，一名台灣球迷見證歷史，除獲偶像吉諾布里親筆簽名，也獲NBA官方推特的推文報導。

美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊今天在主場以103比99擊敗前來踢館的奧克拉荷馬雷霆隊，陣中40歲老將吉諾布里（Manu Ginobili）替補上場近15分鐘，靠著命中2個三分球，加上5罰4中共獲10分，另有3籃板、2抄截的演出。

吉諾布里今天成功抄到兩球，生涯累計1389次，超越羅賓遜（David Robinson）的1388次，成為隊史抄截王。

一名身穿馬刺20號球衣、高舉自製海報的台灣球迷，除見證偶像創造歷史的一刻，他的加油看板吸引吉諾布里目光，讓吉諾布里在賽前特地上前留下簽名，NBA官方推特還在推文中放上整個過程的照片、影片。

這名台灣球迷的海報上，以「我的英雄」表達對吉諾布里的推崇，並用英文寫下：「我們是追隨你16年的大粉絲」、「飛了7844哩來看你」，另外還用中文標示吉諾布里的綽號「鬼之切入」，且放上吉諾布里的畫像，及台灣、美國德州聖安東尼奧的地圖。（編輯：方沛清）1070330



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