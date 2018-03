吉諾布里成馬刺抄截王 台灣球迷見證歷史[影]

(中央社記者李晉緯台北30日綜合報導)NBA馬刺隊的吉諾布里今天在對雷霆隊的比賽斬獲兩次抄截,以生涯累計1389次成為隊史抄截王,一名台灣球迷見證歷史,除獲偶像吉諾布里親筆簽名,也獲NBA官方推特的推文報導。



美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊今天在主場以103比99擊敗前來踢館的奧克拉荷馬雷霆隊,陣中40歲老將吉諾布里(Manu Ginobili)替補上場近15分鐘,靠著命中2個三分球,加上5罰4中共獲10分,另有3籃板、2抄截的演出。



吉諾布里今天成功抄到兩球,生涯累計1389次,超越羅賓遜(David Robinson)的1388次,成為隊史抄截王。



一名身穿馬刺20號球衣、高舉自製海報的台灣球迷,除見證偶像創造歷史的一刻,他的加油看板吸引吉諾布里目光,讓吉諾布里在賽前特地上前留下簽名,NBA官方推特還在推文中放上整個過程的照片、影片。



這名台灣球迷的海報上,以「我的英雄」表達對吉諾布里的推崇,並用英文寫下:「我們是追隨你16年的大粉絲」、「飛了7844哩來看你」,另外還用中文標示吉諾布里的綽號「鬼之切入」,且放上吉諾布里的畫像,及台灣、美國德州聖安東尼奧的地圖。(編輯:方沛清)1070330





With this steal, Manu Ginobili passes David Robinson (1,388) for most steals in @spurs franchise history! #GoSpursGo pic.twitter.com/lHOcv8aj3b