鈴木一朗水手開幕戰 球迷歡呼紅毯迎接[影]

(中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導)日籍球星鈴木一朗今年重回老東家美國職棒西雅圖水手隊懷抱,今天在開幕戰先發出賽,別具意義,水手隊賽前特別以紅地毯迎接他出場,一旁的球迷也起立鼓掌歡呼。



鈴木一朗過去曾待在日職9年,累積1278支安打,2001年轉戰水手隊,2012年季中水手將他交易至紐約洋基,2015年再轉戰馬林魚隊,今年3月初與水手隊簽約,重回老東家懷抱。



今年春訓期間歷經頭部觸身球和腿傷的疑慮,水手隊總教練塞維斯(Scott Servais)在大聯盟開幕戰前一天,決定讓鈴木一朗開幕戰先發,擔任左外野手、打第九棒。



鈴木一朗重新穿上熟悉的51號球衣,回到水手隊懷抱,今天開幕戰賽前,水手隊特別在球場上鋪上紅地毯,隆重介紹鈴木一朗登場,鈴木一朗隨後帶著微笑、小跑步出場,場邊球迷立即起立鼓掌,用熱情的歡呼聲歡迎鈴木一朗回歸。



鈴木一朗今天開幕戰先發對戰印地安人隊,儘管2打數無安打,還吞下一次三振,但水手隊終場仍以2比1擊敗印地安人隊,收下本季首場勝利。



鈴木一朗2016年達成大聯盟3000安打的里程碑,在大聯盟前17個球季累積3080支安打,44歲的鈴木一朗今年回到夢想的起源地,展開他的第18個大聯盟球季,將在水手隊持續推進他個人紀錄。(編輯:張銘坤)1070330





