鈴木一朗水手開幕戰 球迷歡呼紅毯迎接[影]

日籍球星鈴木一朗今年重回老東家美國職棒西雅圖水手隊懷抱，30日在開幕戰先發出賽，水手隊賽前特別以紅地毯迎接他出場。（圖取自MLB推特網頁twitter.com/MLB）

（中央社記者黃巧雯台北30日綜合報導）日籍球星鈴木一朗今年重回老東家美國職棒西雅圖水手隊懷抱，今天在開幕戰先發出賽，別具意義，水手隊賽前特別以紅地毯迎接他出場，一旁的球迷也起立鼓掌歡呼。



鈴木一朗過去曾待在日職9年，累積1278支安打，2001年轉戰水手隊，2012年季中水手將他交易至紐約洋基，2015年再轉戰馬林魚隊，今年3月初與水手隊簽約，重回老東家懷抱。



今年春訓期間歷經頭部觸身球和腿傷的疑慮，水手隊總教練塞維斯（Scott Servais）在大聯盟開幕戰前一天，決定讓鈴木一朗開幕戰先發，擔任左外野手、打第九棒。



鈴木一朗重新穿上熟悉的51號球衣，回到水手隊懷抱，今天開幕戰賽前，水手隊特別在球場上鋪上紅地毯，隆重介紹鈴木一朗登場，鈴木一朗隨後帶著微笑、小跑步出場，場邊球迷立即起立鼓掌，用熱情的歡呼聲歡迎鈴木一朗回歸。



鈴木一朗今天開幕戰先發對戰印地安人隊，儘管2打數無安打，還吞下一次三振，但水手隊終場仍以2比1擊敗印地安人隊，收下本季首場勝利。



鈴木一朗2016年達成大聯盟3000安打的里程碑，在大聯盟前17個球季累積3080支安打，44歲的鈴木一朗今年回到夢想的起源地，展開他的第18個大聯盟球季，將在水手隊持續推進他個人紀錄。（編輯：張銘坤）1070330



