道奇王牌克蕭挨轟 MLB開幕戰連勝喊卡

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人左投布拉克今天投5局無失分，加上帕尼克擊出陽春彈，幫助巨人以1比0擊敗主場出賽的洛杉磯道奇，讓道奇王牌投手克蕭8年來首度在開幕戰吞敗。



路透社報導，克蕭（Clayton Kershaw）已連8年擔任道奇開幕戰先發投手，之前7年道奇全部獲勝，其中克蕭就拿下5場勝投。



然而，二壘手帕尼克（Joe Panik）今天在第5局上半2人出局的情況下打出陽春全壘打，率領巨人超前道奇，之後先發投手布拉克（Ty Blach）和4名巨人後援投手一同守住勝利。



布拉克取代了巨人王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）的開幕戰先發，因為邦賈納在上週最後一場春訓比賽中，被強襲球擊中左手造成手掌骨折，可能要休息數週的時間。



布拉克今天拿下勝投，總計投5局無失分，被打出3支安打，送出3次保送，另外還投出3次三振。



克蕭則吞下敗投，總計投6局僅失1分自責分，被打出8支安打且送出2次保送，並三振7名打者。



克蕭曾在2011年與2013年的開幕戰先發對上巨人，並率領道奇分別以2比1、4比0擊敗巨人，克蕭在這2場比賽共計投出16局無失分的優秀成績，且僅被擊出8支安打。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070330