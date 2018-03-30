/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

道奇王牌克蕭挨轟 MLB開幕戰連勝喊卡

發稿時間：2018/03/30 16:14

最新更新：2018/03/30 16:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人左投布拉克今天投5局無失分，加上帕尼克擊出陽春彈，幫助巨人以1比0擊敗主場出賽的洛杉磯道奇，讓道奇王牌投手克蕭8年來首度在開幕戰吞敗。

路透社報導，克蕭（Clayton Kershaw）已連8年擔任道奇開幕戰先發投手，之前7年道奇全部獲勝，其中克蕭就拿下5場勝投。

然而，二壘手帕尼克（Joe Panik）今天在第5局上半2人出局的情況下打出陽春全壘打，率領巨人超前道奇，之後先發投手布拉克（Ty Blach）和4名巨人後援投手一同守住勝利。

布拉克取代了巨人王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）的開幕戰先發，因為邦賈納在上週最後一場春訓比賽中，被強襲球擊中左手造成手掌骨折，可能要休息數週的時間。

布拉克今天拿下勝投，總計投5局無失分，被打出3支安打，送出3次保送，另外還投出3次三振。

克蕭則吞下敗投，總計投6局僅失1分自責分，被打出8支安打且送出2次保送，並三振7名打者。

克蕭曾在2011年與2013年的開幕戰先發對上巨人，並率領道奇分別以2比1、4比0擊敗巨人，克蕭在這2場比賽共計投出16局無失分的優秀成績，且僅被擊出8支安打。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070330

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP