/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

獅隊王玉譜一軍首先發 31日對悍將搶勝

發稿時間：2018/03/30 20:21

最新更新：2018/03/30 21:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）中華職棒統一獅隊王玉譜生涯一軍首度扛先發，明天將於新莊棒球場與富邦悍將隊交手，悍將隊由王牌投手羅力先發；中信兄弟隊明天由蔡齊哲先發，Lamigo桃猿隊由克恩三世掛帥。

獅隊新生代球員王玉譜過去兩年一直是備受球隊期待的左投，去年季前因為車禍傷到左手中指、趕不及開季，直到8月才開始在一軍出賽。去年整季一軍出賽20場皆為後援，總計投19局戰績1勝，防禦率3.79。

王玉譜2016、17年都有一軍出賽紀錄，但都是後援出賽，今年季前官辦熱身賽先發出賽1場奪勝，總計投4局被敲6支安打，失掉4分皆為責失分。

明天將是王玉譜中職生涯一軍首度先發出賽，力拚先發首勝。

悍將隊明天將由洋投羅力扛先發，羅力本季首戰也是對獅隊先發，上場交手投5.2局被敲7支安打，失掉3分責失分，被獅隊吳桀睿、陳鏞基敲出全壘打、吞下敗仗，明天尋求本季第一勝。

兄弟隊明天將與桃猿隊在台中洲際棒球場交手，兄弟隊由本土投手蔡齊哲扛先發，蔡齊哲24日與桃猿隊比賽中繼上場，總計投3局被敲1支安打，投出1次保送，失掉1分責失分。

桃猿隊明天由克恩三世先發，克恩三世25日本季首戰也是對上兄弟隊，7局優質先發拿下本季首勝。（編輯：黃瑞弘）1070330

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP