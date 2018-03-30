獅隊王玉譜一軍首先發 31日對悍將搶勝

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）中華職棒統一獅隊王玉譜生涯一軍首度扛先發，明天將於新莊棒球場與富邦悍將隊交手，悍將隊由王牌投手羅力先發；中信兄弟隊明天由蔡齊哲先發，Lamigo桃猿隊由克恩三世掛帥。



獅隊新生代球員王玉譜過去兩年一直是備受球隊期待的左投，去年季前因為車禍傷到左手中指、趕不及開季，直到8月才開始在一軍出賽。去年整季一軍出賽20場皆為後援，總計投19局戰績1勝，防禦率3.79。



王玉譜2016、17年都有一軍出賽紀錄，但都是後援出賽，今年季前官辦熱身賽先發出賽1場奪勝，總計投4局被敲6支安打，失掉4分皆為責失分。



明天將是王玉譜中職生涯一軍首度先發出賽，力拚先發首勝。



悍將隊明天將由洋投羅力扛先發，羅力本季首戰也是對獅隊先發，上場交手投5.2局被敲7支安打，失掉3分責失分，被獅隊吳桀睿、陳鏞基敲出全壘打、吞下敗仗，明天尋求本季第一勝。



兄弟隊明天將與桃猿隊在台中洲際棒球場交手，兄弟隊由本土投手蔡齊哲扛先發，蔡齊哲24日與桃猿隊比賽中繼上場，總計投3局被敲1支安打，投出1次保送，失掉1分責失分。



桃猿隊明天由克恩三世先發，克恩三世25日本季首戰也是對上兄弟隊，7局優質先發拿下本季首勝。（編輯：黃瑞弘）1070330