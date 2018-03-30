陽岱鋼開幕戰2安 宣布開轟就認養弱勢孩童

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）日本職棒今天開打，旅日巨人隊野手陽岱鋼開幕戰首打席就敲安，7局再敲安替球隊送回唯一一分，球隊終場以1比5輸給阪神。陽岱鋼也宣布和社福團體合作，今年每敲一轟就會認養一名台灣弱勢孩童。



巨人隊開幕首戰，陽岱鋼先發打第一棒、守中外野，首局首打席敲出安打，但隊友沒有延續攻勢，沒能替球隊跑回分數。陽岱鋼3局敲出滾地球出局、5局吞下三振，7局2人出局、得點圈有人時，陽岱鋼敲出中外野方向安打，替球隊送回唯一一分。



陽岱鋼單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，例行賽首戰就有不錯成績。



陽岱鋼經紀公司發出新聞稿表示，今年度「岱我飛翔，敢夢計畫」將與台灣世界展望會合作，只要敲出一發全壘打，就會認養一名台灣弱勢孩童。



陽岱鋼熱心公益，「岱我飛翔，敢夢計畫」從2014年展開，4年來累積新台幣近2百萬元，今年有不同規劃，陽岱鋼每擊出一支全壘打，就會認養一名台灣弱勢兒童至少兩年，換算每支全壘打至少捐款4萬8000元。



新聞稿指出，陽岱鋼一方面回饋社會，另一方面也藉此激勵自己不斷超越自己，更希望能拋磚引玉，募集更多社會資源，讓社會大眾更關心弱勢。



今天比賽阪神隊開賽積極搶分，2局福留孝介敲出陽春砲帶起球隊攻勢，再靠著接連安打取得2比0領先，3局大山悠輔兩分砲添分，7局再靠著接連3支安打取得5比0領先；巨人隊7局下半靠著陽岱鋼安打，拿下球隊全場唯一一分。（編輯：黃瑞弘）1070330