/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

陽岱鋼開幕戰2安 宣布開轟就認養弱勢孩童

發稿時間：2018/03/30 20:33

最新更新：2018/03/30 20:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）日本職棒今天開打，旅日巨人隊野手陽岱鋼開幕戰首打席就敲安，7局再敲安替球隊送回唯一一分，球隊終場以1比5輸給阪神。陽岱鋼也宣布和社福團體合作，今年每敲一轟就會認養一名台灣弱勢孩童。

巨人隊開幕首戰，陽岱鋼先發打第一棒、守中外野，首局首打席敲出安打，但隊友沒有延續攻勢，沒能替球隊跑回分數。陽岱鋼3局敲出滾地球出局、5局吞下三振，7局2人出局、得點圈有人時，陽岱鋼敲出中外野方向安打，替球隊送回唯一一分。

陽岱鋼單場4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，例行賽首戰就有不錯成績。

陽岱鋼經紀公司發出新聞稿表示，今年度「岱我飛翔，敢夢計畫」將與台灣世界展望會合作，只要敲出一發全壘打，就會認養一名台灣弱勢孩童。

陽岱鋼熱心公益，「岱我飛翔，敢夢計畫」從2014年展開，4年來累積新台幣近2百萬元，今年有不同規劃，陽岱鋼每擊出一支全壘打，就會認養一名台灣弱勢兒童至少兩年，換算每支全壘打至少捐款4萬8000元。

新聞稿指出，陽岱鋼一方面回饋社會，另一方面也藉此激勵自己不斷超越自己，更希望能拋磚引玉，募集更多社會資源，讓社會大眾更關心弱勢。

今天比賽阪神隊開賽積極搶分，2局福留孝介敲出陽春砲帶起球隊攻勢，再靠著接連安打取得2比0領先，3局大山悠輔兩分砲添分，7局再靠著接連3支安打取得5比0領先；巨人隊7局下半靠著陽岱鋼安打，拿下球隊全場唯一一分。（編輯：黃瑞弘）1070330

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP