正修本季12連勝 大專女排與台師大爭冠

（中央社記者李晉緯台北30日電）以台電女排為班底的正修科大，今天在大專排球聯賽以直落3擊敗中山大學，拿下本季12連勝及冠軍戰門票，接下來將與台灣師大爭奪后冠。



106學年度大專排球聯賽今天進行4強戰，正修科大以25比11、25比17、25比9輕鬆擊敗中山大學，將本季連勝場次延伸到12場，也收下女子組冠軍戰門票。



正修教練王銘揚表示，複賽結束已經有一週時間，大家的身體狀況已恢復得差不多，整體表現沒太大問題，眼前就剩最後一場比賽，他期待球隊能一舉奪冠。



正修的張秝芸提到，今天一開始有點不熟悉場地，直到比賽後段才逐漸適應，次局一度隊形有點亂，尤其是接發球不理想，後面才找回感覺；楊孟樺也說，大家對場地的空間感有點陌生，此役剛開始時還在抓感覺，但大家都是有經驗的球員，很快就進入狀況。



另一場女子組4強戰，台師大以25比21、25比12、23比25、25比23力退北市大學，朝8連霸持續邁進。



台師大教練張恩崇直言：「此役又犯了老毛病，在領先情況下，球員心態上明顯放鬆、專注力下降」，他舉例，今天比賽的第4局，球隊好不容易領先4分，卻連續出現3次發球失誤，對士氣打擊很大，也讓戰況陷入僵局。



台師大隊長王艾仕認為，球隊的接發球還是不理想，是後兩局陷入苦戰主因，第4局好不容易稍微拉開領先時，竟然連續丟分，「如果不是對手殺球出界，勝負還是未知數」，還好大家在場上不斷彼此提醒，才讓戰況穩定下來。



今天輸球的中山大學、北市大學，31日將爭女子組季軍；今天贏球的正修科大、台灣師範大學將爭奪女子組冠軍。（編輯：黃于）1070330