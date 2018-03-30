馬丁尼茲6.2局失1分 統一獅二連勝

（中央社記者黃巧雯新北30日電）統一獅隊今天作客新莊球場對戰富邦悍將，新洋投馬丁尼茲先發6.2局僅失1分，飆7次三振，讓富邦打線熄火，終場獅隊就以3比1擊敗富邦，笑納二連勝。



去年遭中信兄弟釋出的陳鴻文，今年轉戰富邦悍將，今天首度在例行賽先發迎戰統一獅隊，富邦悍將今天一局下率先發動攻勢，胡金龍、林益全連續安打，先攻下一分。



獅隊三局上展開反攻，靠著安打、失誤以及故意四壞，一人出局攻占滿壘，鄧志偉適時敲出安打，一舉攻下2分，獅隊羅國龍四局上再從陳鴻文手中轟出陽春砲，追加一分，3比1領先。



陳鴻文投5.1局被敲出7安，送出4次保送、6次三振，失3分（2分自責分），首度登板吞下敗投。



統一獅新洋投馬丁尼茲先前在官辦熱身賽對戰富邦悍將，表現普普，投4局被敲8安，掉4分，但今天投6.2局僅失1分，被敲出4支安打，1次保送，讓富邦打者吞下7次三振，並與牛棚投手江承峰、邱浩鈞與王鏡銘聯手壓制富邦打線，終場統一獅就以3比1力克富邦，拿下二連勝。



馬丁尼茲優質先發，獲得總教練黃甘霖稱讚，馬丁尼茲表示，有鑒於富邦打者首局對直球掌握不錯，第二局起改變策略，施展所有球種，「感覺還不錯」。



馬丁尼茲先發好投，黃甘霖認為，捕手陳重羽引導投球也有功勞，之後會多讓他先發蹲捕，而先前春訓期間陳重羽也有練右外野，未來會視情況，調配守備位置，將是教練團一枚活棋。



不過，統一獅今天在後段比賽持續有攻勢，但未能再下一城，黃甘霖表示，可能打者對暗號仍不熟悉，畢竟剛開季，後面還有很多比賽，他相信球員會更熟悉暗號和戰術。（編輯：黃于）1070330