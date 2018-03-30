兄弟王勝偉再見安擊退猿 陳琥首勝入袋

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）中華職棒Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟隊交手，兩隊8局打完3比3僵持不下，兄弟隊王勝偉9局代打建功，敲出生涯第2支再見安打，以4比3拿勝，陳琥一軍生涯首勝入袋。



今天比賽前3局兩隊都沒能拿下分數，桃猿4局靠著林承飛安打、失誤、陳俊秀、廖健富接連安打，先取得2比0領先；兄弟隊4局下半反攻，張志豪一棒翻轉戰局，3分砲替球隊取得領先，也是個人本季第2轟、中職生涯400打點達成；桃猿隊6局靠著陳俊秀三壘打、失誤跑回第3分，3比3扳平比數。



王勝偉今天賽前本季3場出賽，總計11打數敲出4支安打、包括1發全壘打，28日與統一獅隊比賽，因為跑壘腿部肌肉緊繃、提前退場，昨天比賽沒有上場，今天雖沒有排在先發打序中，但關鍵時刻上場代打，敲出中職生涯第2支再見安打，幫助球隊拿勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。



王勝偉表示，之前跑壘傷勢是因為自己不留心，之後熱身準備會做的更好，目前傷勢已經恢復90%，接下來的比賽也會全力以赴。



王勝偉今天賽前敲出的4支安打都是長打，他表示今年季前自主訓練充分準備，也歸功球隊打擊教練，在攻擊觀念上給予很大的幫助。



兄弟隊年輕投手陳琥今天比賽8局、1人出局壘上有人時登板後援，總計投1.2局沒被敲出安打，投出1次三振，球隊拿下比賽勝利，陳琥也收下個人中職生涯一軍首勝。（編輯：黃于）1070330