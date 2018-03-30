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動作微調 獅隊終結者王鏡銘回穩

發稿時間：2018/03/30 22:38

最新更新：2018/03/30 22:38

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（中央社記者黃巧雯新北30日電）統一獅終結者王鏡銘昨天在與中信兄弟比賽中，9局下登板救援差點砸鍋，今天微調投球動作，對戰富邦悍將後援1局無失分，率領獅隊以3比1贏球，順利拿下救援成功。

王鏡銘今年開季暫代統一獅終結者角色，昨天對戰中信兄弟，第9局在9比4領先的情況下登板，僅投0.1局就被敲出4安打，失4分（3分自責分），加上二壘手吳桀睿發生失誤，差點讓獅隊被逆轉。

統一獅今天與富邦交手，獅隊9局下再派王鏡銘關門，三振高國輝後，吳宗峻一記三壘方向強襲球，三壘手陳鏞基未能攔下，被記失誤。所幸王鏡銘未受影響，成功解決後續2名打者，投1局無失分，拿下救援成功。

統一獅總教練黃甘霖認為，畢竟王鏡銘是老將，他相信王鏡銘會很快調整好，為球隊做出貢獻。

面對昨天救援差點砸鍋，王鏡銘透露，當時急著想要投準，沒有察覺到自己手的擺動改變，今天有再微調投球動作、出手的方式。

對於陳鏞基9局下發生失誤，王鏡銘並未放在心上，他認為那一球彈跳方式的確比較難接，而失誤是比賽的一環，隊友也不會想要失誤，之後再想辦法彌補就好。

王鏡銘今年轉任終結者後，心態也更沉穩。他表示，之前容易受戰況影響、發脾氣，教練希望他改掉這一點，投球時的心情不要有太大波動，不要因為裁判好球不撿或野手失誤、影響心情。（編輯：黃瑞弘）1070330

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