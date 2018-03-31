NBA格林3分建功 火箭克服21分落後神逆轉

（中央社記者龍柏安台北31日綜合報導）對近況超夯的火箭隊來說，下半場落後21分也沒在怕，今在主場靠著格林（Gerald Green）第4節最後0.3秒命中超前3分球，率隊104比103逆轉勝太陽，拉出近來11連勝。



這是美國職籃（NBA）休士頓火箭本季上演的第2大分差逆轉秀，台灣時間去年11月26日主場迎戰尼克，他們曾克服22分落後演出大逆轉，今天他們最多落後太陽21分，靠著格林最後底線的神來一投，不僅粉碎太陽贏球希望，並成功捍衛主場18連勝。



「這對我來說，有趣的地方在於我來自休士頓，而且我從來沒有機會能在父、母面前這麼做。」賽後火箭致勝英雄格林表示，出手時他的感覺不錯，也認為有可能會投進，他笑說：「最特別的地方在於，我們贏下了比賽。」



值得一提的是，火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）此役轟下最高的28分，全場3分球雖8投僅中1，不過他在第4節最後12.2秒飆進追平分的3分球，成為本季聯盟首位投進250顆3分球的第1人，排名第2的是黃蜂主控華克（Kemba Walker）的224顆，雷霆前鋒喬治（Paul George）則投進222顆排名第3，暴龍主控勞瑞（Kyle Lowry）221顆名列第4。（編輯：方沛清）1070331