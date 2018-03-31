迎接新球季 天使隊主場祭出超級美食

洛杉磯天使隊新球季呈現給球迷的主場美食：肉質厚實的大塊牛排。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年3月31日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天讓採訪記者們的眼睛和嘴巴忙得不可開交，因為球團在新球季為主場球迷所準備的豐盛美食，令人目不轉睛、食指大動。



天使隊主場首戰將在4月2日舉行，對手是克里夫蘭印地安人隊，球場行政主廚比布里奇（Robert Biebrich）率領團隊，經心籌畫豐盛佳餚，準備盛待前來安那罕天使球場（Anaheim Angels Stadium）看球的球迷。



包括口感酸甜的泰式蝦沙拉，外表灰褐、切開後肉質呈櫻桃色澤的牛排，皮脆裹著咖哩的日式炸豬排飯，口感扎實由法國麵包緊裹的肉捲，香煎雞排漢堡，佐天然香草嫩煎的鮪魚等。



比布里奇受訪表示，牛排烹調的秘訣在於必須挑選上好的牛肉，牛肉上好只需鹽與胡椒提味，燒烤時抓準火候，就是無窮美味。



至於泰式蝦沙拉，他說，微酸口感的醬汁，由萊姆汁調製，搭配薄荷、羅勒等香草。而西式牛排融合亞洲口感的料理想法，主要是因為南加州居民來自不同地域，各有獨特的文化背景，多元的美食風格，才可吸引更多球迷來球場看球。



大快朵頤之後，當然得來些甜點，才算真正飽足，像是用天使隊頭盔盛滿的巧克力餅乾，青蘋果與焦糖的結合，還有新鮮草莓與鮮奶油混搭的派，提拉米蘇蛋糕等，一輪吃下來，只恨眼大肚皮小。



天使球團說，今年球季將比賽日與美食結合，就是要帶給廣大球迷新的觀賽體驗。（編輯：屈享平）1070331





洛杉磯天使隊新球季呈現給主場球迷的精緻美食，圖為口感酸甜的泰式蝦沙拉。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年3月31日