LPGA全日空錦標賽 徐薇淩暫居並列55

（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣高球女將徐薇淩今天在美國女子職業高爾巡迴賽（LPGA）首場大賽、全日空錦標賽次輪，兩回合打完以平標準144桿並列55晉級後兩天決賽，是台將當中排名最佳的球員。



總獎金280萬美元（約新台幣8203萬）的全日空錦標賽（前身是納比斯科錦標賽），是LPGA年度5場大賽的第1場，這場比賽共有117名球員參賽，前2回合打完，只取桿數在145桿以下的76名球員晉級，瑞典女將林柏格（Pernilla Lindberg）與南韓的朴城炫，同以低於標準12桿的132桿並列排頭。



徐薇淩首回合繳出高於標準2桿的74桿，今天表現回穩，她總計打下3鳥、僅吞1柏忌，以低於標準2桿的70桿做收，排名從首輪的並列70，跳升至並列55。



除徐薇淩外，台將當中僅龔怡萍順利晉級，今天她來得快去也得快，雖射下3鳥也吞下3個柏忌，以持平的72桿完賽，2回合打完暫以高於標準1桿的145桿並列63，低空飛過淘汰線。



前世界球后曾雅妮第2輪遭遇亂流、表現震盪起伏，她總計打下4鳥、吞3柏忌，加上在第18洞苦吞的雙柏忌在內，連續兩回合都以高於標準1桿的73桿完賽，兩天累計以高於標準2桿的146桿慘遭淘汰，而錢珮芸則以高於標準6桿的150桿、同樣無緣晉級。（編輯：方沛清）1070331