薛哲飆K平隊史紀錄 教頭：很難不變他粉絲

（中央社記者謝靜雯台北31日綜合報導）美職大聯盟國民隊王牌投手薛哲，球隊開幕戰扛先發，對紅人隊6局飆10K，追平隊史開幕戰紀錄，率隊以2比0拿勝，讓新任教頭馬丁尼茲直呼：「很難不變成他的粉絲」。



薛哲（Max Scherzer）2015年加盟國民隊，除了2017年因傷趕不及開季外，這是第三度投國民隊開幕戰；首場比賽展現王牌架式，從第2局三振薛布勒（Scott Schebler）開始，總計連續三振7名打者，單場比賽連續三振7名打者為生涯第2次，大聯盟紀錄為1970年大都會隊西佛（Tom Seaver）寫下的連續10次三振紀錄。



薛哲今天總計用100球投6局，僅被敲出5支安打，飆出10次三振、無失分，追平史特拉斯堡（Stephen Strasburg）2014年寫下的國民隊隊史開幕戰三振紀錄，這也是薛哲生涯投出的第65場雙位數奪三振比賽。



紅人隊今天打線受制，僅傑奈特（Scooter Gennett）沒辦法被解決，單場4打數敲出4支安打；國民隊比賽首局靠著接連安打先拿1分，直到9局才又靠著安打、盜壘、高飛犧牲打拿下第2分。



薛哲表示，今天比賽有很好的策略，捕手威特斯（Matt Wieters）在本壘後方給予很好的引導，避免讓對手形成大局，在一分差的比賽中，不容許任何失誤。



國民隊新任教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）執教首戰，薛哲就用好表現送給教頭首勝，馬丁尼茲表示，「最大的課題是不要變成粉絲，我必須主導整個比賽，但很難不變成他的粉絲」。（編輯：方沛清）1070331