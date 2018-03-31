向王維中喊話 許順益：是中華隊貴人

亞運中華成棒培訓隊31日熱身賽結束後，以賽代訓也告一段落，總教練許順益（前左）從一開始擔心，在看到選手慢慢進步後，也開始有信心，盼球員4月歸建母隊後，能為母隊爭取好成績，再帶著球技以及健康身體回來集訓。中央社記者黃巧雯攝 107年3月31日

（中央社記者黃巧雯台北31日電）韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中連2場繳出優質先發表現，亞運中華成棒培訓隊總教練許順益今天再度向王維中喊話，他強調王維中是中華隊第一人選，也是中華隊的貴人。



亞運中華成棒培訓隊今天熱身賽結束後，以賽代訓告一段落，許順益從一開始擔心，在看到選手慢慢進步後，也開始有信心，希望球員4月歸建母隊後，能為母隊在春季聯賽爭取好成績，再帶著球技以及健康身體回到培訓隊集訓。



春季聯賽預計5月13日結束，表現不錯的球員有機會納入亞運觀察名單，許順益希望，能在5月20日前召開選訓會，確定26人移訓名單（不含徵召旅外選手），包括11名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手，下一階段投手先發、中繼、後援也有會清楚定位。



許順益預計，入選26人名單選手5月20日赴國訓中心報到，21日開訓，後續前往美國、捷克、荷蘭等地移地訓練、比賽結束後，將公布包含旅外選手的24人正選名單。



國內職棒列管球員部分，若中華隊有需求、在不影響母隊比賽情況下，也會納入戰力考量。



王維中昨天先發對戰樂天巨人隊，先發6局失2分，僅被敲出3支安打，飆出7次三振，連續2場先發都拿下勝投，也早已被許順益納入口袋名單。



許順益強調，王維中是中華隊第一人選，儘管是否能如願徵召，還需要多方配合，「但希望中華隊有這樣的貴人，他是中華隊的貴人」。





韓國職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中表現亮眼，亞運中華成棒培訓隊總教練許順益（右）31日再度喊話，強調王維中是中華隊第一人選，也是中華隊的貴人。中央社記者黃巧雯攝 107年3月31日

至於若能順利徵召王維中，屆時是否會對韓國先發，許順益則語帶保留地說：「現在不講，搞不好投日本就好，對韓國我有另外的人選。」



除了8月印尼雅加達亞運棒球賽外，世界大學棒球錦標賽7月也將在嘉義登場，由於兩邊入選中華隊的選手可能重疊，儘管比賽未撞期，但可能會與移地訓練時間衝突，許順益表示，會再與世大棒總教練林宗毅討論，會以攸關世界排名積分的比賽為優先。



另外，培訓隊投手林安可受手傷影響，本週熱身賽皆未登板，但許順益仍期待林安可未來有機會能為中華隊效力，他透露，林安可上週經檢查後需休息1至2週，希望林安可休息後，回到母隊參加春季聯賽，若未來無法參加移地訓練，也希望最後能調整好身體狀況。（編輯：方沛清）1070331