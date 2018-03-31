陳品學有望投入中職選秀 葉總看好

前旅美印地安人隊投手陳品學（圖）被釋出，31日到新莊棒球場與好友打招呼；富邦悍將隊總教練葉君璋表示，若能適應，陳品學在中職一定能生存。中央社記者張新偉攝 107年3月31日

（中央社記者謝靜雯台北31日電）前旅美印地安人隊投手陳品學被釋出，昨天回台，今天到新莊棒球場與好友打招呼；富邦悍將隊總教練葉君璋看好陳品學，只要適應，在中職一定能生存。



陳品學2012年與印地安人隊簽約，前兩天收到被釋出消息，結束旅美生涯。先前球季後返台時間，他多跟著富邦悍將隊自主訓練，今天悍將隊主場與統一獅隊比賽，陳品學也現身跟兩隊好友打招呼。



葉君璋表示，季前陳品學在球隊自主訓練時，看起來狀況不錯，但要在美國職棒生存，能力是一回事，「層級需要隨著年紀提升」；陳品學去年球季因傷影響，最高層級只到短期1A，球團當然會有考量。



距離中職季中選秀還剩約3個月，葉君璋表示，陳品學過去幾年代表中華隊，在國際賽表現亮眼，又有身材和速度優勢，放在小聯盟看可能沒有這麼出色，但投入中職選秀，如果能適應，一定有辦法生存，而且無論先發、後援都沒有太大的問題。



至於是否在選秀前讓陳品學以自行培訓的方式在球隊訓練，葉君璋表示，要看個人意願還有球團考量。（編輯：黃瑞弘）1070331



