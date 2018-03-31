/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 狄鶯張旖旂蔡宜珊崔智友
>rss

陽岱鋼打擊熄火吞3K 上原浩治助巨人奪勝

發稿時間：2018/03/31 18:23

最新更新：2018/03/31 18:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天對戰阪神隊打擊沒表現，5打數無安打，吞下3次三振，4次得點圈打擊機會，都未能發揮；巨人靠著岡本和真三分砲，終場8比4逆轉阪神。

此役焦點之一是巨人隊投手上原浩治8局上在球隊5比4領先時上場中繼，相隔10年再度於日本職棒例行賽登板，現場球迷給予熱烈歡呼。上原投1局無失分，僅用11球解決3名打者，還送出1次三振，拿下中繼成功。

陽岱鋼昨天開幕戰與阪神隊交手，單場2安打，還打回球隊唯一一分，但巨人隊終場以1比5落敗，今天繼續在東京巨蛋迎戰阪神隊，他依舊擔任開路先鋒、守中外野。

不過，未能延續昨天開幕戰手感，陽岱鋼此役打擊熄火，5打數沒有敲出安打，4次得點圈打擊機會都錯失，還連續吞下3次三振，打擊率降至2成22。

巨人隊派出田口麗斗先發，首局就被阪神隊糸井嘉男轟出陽春砲，3局上再讓阪神隊靠著4支安打、1次保送，攻下3分。

巨人隊先是第3、6局各追2分，將比數扳平成4比4。7局下小林誠司安打敲回超前分，岡本和真8局下再補上三分砲奠定勝基，終場以8比4逆轉阪神，收下本季首場勝利。

岡本和真手感火熱，單場4打數4安打，包括1發全壘打，還有1次保送，5次上場打擊都上壘，包辦5分打點。（編輯：陳怡璇）1070331

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP