陽岱鋼打擊熄火吞3K 上原浩治助巨人奪勝

（中央社記者黃巧雯台北31日綜合報導）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天對戰阪神隊打擊沒表現，5打數無安打，吞下3次三振，4次得點圈打擊機會，都未能發揮；巨人靠著岡本和真三分砲，終場8比4逆轉阪神。



此役焦點之一是巨人隊投手上原浩治8局上在球隊5比4領先時上場中繼，相隔10年再度於日本職棒例行賽登板，現場球迷給予熱烈歡呼。上原投1局無失分，僅用11球解決3名打者，還送出1次三振，拿下中繼成功。



陽岱鋼昨天開幕戰與阪神隊交手，單場2安打，還打回球隊唯一一分，但巨人隊終場以1比5落敗，今天繼續在東京巨蛋迎戰阪神隊，他依舊擔任開路先鋒、守中外野。



不過，未能延續昨天開幕戰手感，陽岱鋼此役打擊熄火，5打數沒有敲出安打，4次得點圈打擊機會都錯失，還連續吞下3次三振，打擊率降至2成22。



巨人隊派出田口麗斗先發，首局就被阪神隊糸井嘉男轟出陽春砲，3局上再讓阪神隊靠著4支安打、1次保送，攻下3分。



巨人隊先是第3、6局各追2分，將比數扳平成4比4。7局下小林誠司安打敲回超前分，岡本和真8局下再補上三分砲奠定勝基，終場以8比4逆轉阪神，收下本季首場勝利。



岡本和真手感火熱，單場4打數4安打，包括1發全壘打，還有1次保送，5次上場打擊都上壘，包辦5分打點。（編輯：陳怡璇）1070331