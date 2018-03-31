加強控球拚球速 吳俊杰盼入選亞運

亞運中華成棒培訓隊投手吳俊杰在微調投球放球點後，近幾場熱身賽回穩，31日中繼登板對上中國文化大學，投2局無失分。吳俊杰表示，將持續加強控球，再提升球速，目標入選亞運國手。中央社記者黃巧雯攝 107年3月31日

（中央社記者黃巧雯台北31日電）亞運中華成棒培訓隊投手吳俊杰在微調投球放球點後，近幾場熱身賽回穩，吳俊杰今天表示，未來將持續加強控球，再提升球速，希望能入選亞運名單。



吳俊杰去年曾入選世界大學運動會中華代表隊、亞洲棒球錦標賽中華成棒隊，今年隨著亞運中華成棒培訓隊集訓，熱身賽期間曾以先發或中繼角色登板。



先前熱身賽對戰台中市台灣人壽成棒隊，吳俊杰控球找不到準心，僅投1局出現5次保送，但近兩場出賽狀況回穩，今天中繼登板對上文化大學，投2局無失分，沒被敲出安打、沒有保送。



吳俊杰表示，對戰台中市台灣人壽那場比賽，「太想出力、手都在後面」，近日與學長練習傳接球有調整放球點，目前感覺還不錯。



待在培訓隊集訓期間，讓吳俊杰投球心態大幅成長，他說：「不會像在學校一樣，傻傻的兩好球後，就乖乖投直球，現在兩好球後，就跟他（打者）玩一下。」



吳俊杰近期最快球速約143公里，先前急於提升球速，一度讓他控球失準，經學長提點投球時將放球點稍微往前一點後，決定現階段先求控球，之後再拚球速。



春季聯賽將在4月10日開打，吳俊杰趁著比賽前的空檔加強體能、重量訓練，希望調整好狀態，備戰春季春季聯賽，目標入選亞運國手。（編輯：黃瑞弘）1070331