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悍將布魯斯將回先發 葉總誇陳仕朋堅強

發稿時間：2018/03/31 19:22

最新更新：2018/03/31 19:22

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（中央社記者謝靜雯台北31日電）富邦悍將隊下週先發投手安排，布魯斯回先發輪值，至於20歲投手陳仕朋，總教練葉君璋表示，確定會繼續回一軍出賽，「雖然年輕，但他很堅強。」

悍將隊中職開打首週先發投手輪值安排，因為布魯斯準備還沒完全到位，除了兩名洋投外，另外由本土投手陳鴻文、陳仕朋扛起先發。總教練葉君璋表示，二軍投手教練回報，布魯斯目前狀況算是準備好了，下週就會回到先發。

20歲年輕投手陳仕朋29日對Lamigo桃猿隊先發，投2.1局被敲7支安打，失掉6分（5分責失分），吞下敗投，30日下到二軍。

葉君璋表示，陳仕朋確定會繼續回到一軍出賽，那場比賽守備也有狀況，很多球其實都有機會處理，「他還很年輕，但感覺得出來他有很強的企圖心，也很堅強，他給自己很大的壓力，但沒有在怕的，是具一定心理素質的球員。」

下週比賽布魯斯回到先發輪值，除3名洋投外，陳鴻文繼續扛先發，另一名本土先發投手輪值，葉君璋表示，黃亦志、蔡明晉和林政賢都是考量人選。

陳鴻文轉隊後昨天首場先發出賽，對統一獅隊先發投5.1局被敲7支安打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）。他表示，和春訓時感覺差不多，「以前有很多不好的地方，現在希望能都改進，還有很多進步的空間」。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070331

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